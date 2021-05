Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta domenica 30 maggio secondo lo Zodiaco:

Ariete

Nella vostra professione ci vuole anche un po’ di prudenza. In amore nulla è scontato.

Toro

Nel lavoro un po’ di ottimismo può solo migliorare le cose. In amore troppi compromessi.

Gemelli

Nel lavoro avrete modo di dimostrare la vostra competenza. In amore avete delle riserve

Cancro

Negli affari è tempo di riflessione, ma non per molto. In amore siate voi stessi o troncate.

Leone

State facendo delle esperienze faticose ma utili. Difficile equilibrio sentimentale.

Vergine

Nel campo degli affari otterrete ottimi risultati. Entusiasmante ritorno di fiamma.

Bilancia

Quando sono in ballo forti interessi non agite senza aver valutato i pro e i contro. Bene l’amore.

Scorpione

Nel lavoro siate fiduciosi sul futuro. Clima idilliaco in amore ma attenti ai colpi di testa.

Sagittario

Nel lavoro se non ce la fate a sbrigare tutto da soli dovete avere più umiltà. Coraggio in amore

Capricorno

Se non disciplinate la vita lavorativa rischiate di perdere solo tempo prezioso. Anche in amore.

Acquario

Con pazienza riuscirete a conquistare maggiori spazi di autonomia. Amore troppo volubile.

Pesci

Se volete migliorare la situazione economica ampliate il campo d’azione. In amore più intuito.

