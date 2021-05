Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta sabato 29 maggio secondo lo Zodiaco

Ariete

Il lavoro è condizionato da influssi discontinui . In amore siete troppo prevenuti: rilassatevi.

Toro

Siete molto ambiziosi e determinati a raggiungere obiettivi professionali. L’amore vi da’ la carica.

Gemelli

Il vostro senso pratico vi farà uscire dall’emergenza. Un incontro cambierà il corso degli affetti

Cancro

La fortuna spingerà in avanti i progetti che vi premono maggiormente. In amore spalle al muro.

Leone

La giornata lavorativa non inizierà sotto i migliori auspici. Baruffa in amore.

Vergine

In questi giorni si potranno appianare situazioni spinose nel lavoro. La gelosia va tenuta a freno.

Bilancia

Nella professione avete dormito troppo sugli allori. In amore piacevoli sorprese.

Scorpione

Nel lavoro avete ancora molto da imparare, più umiltà. Alti e bassi in amore.

Sagittario

Non abbiate fretta di raggiungere il vostro obiettivo. In amore dovete vincere la timidezza

Capricorno

Prendetevi una pausa prima di affrontare una situazione lavorativa nuova. Bene in amore.

Acquario

Il lavoro non offre spunti positivi, ma non dovete scoraggiarvi. In amore siete troppo diffidenti.

Pesci

Nel lavoro dovrete muovervi con maggiore disinvoltura. L’amore vi appaga completamente.

