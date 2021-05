Le previsioni dello Zodiaco segno per segno

Cosa ci aspetta il 27 maggio secondo lo Zodiaco

ARIETE

Giornata di alti e bassi nel lavoro, ma potete accontentarvi. Successo nelle nuove amicizie.

TORO

In qualche caso nel lavoro va usata un po’ di diplomazia. In amore non fatevi incantare.

GEMELLI

Nel lavoro dovrete giocare una partita importante per il vostro futuro. Cauti in amore.

CANCRO

Approfittate di un’occasione per farvi avanti nel lavoro. In amore c’è troppa superficialità.

LEONE

Un progetto di lavoro ha possibilità di andare in porto. Il partner con il suo fascino vi tiene in pugno.

VERGINE

Non sempre potrete avere la strada spianata. Splendida relazione con un Leone.

BILANCIA

Riceverete una proposta di collaborazione, impegnatevi seriamente. Il vostro cuore batte forte.

SCORPIONE

Ottimismo è il carburante che userete per farvi strada nella professione. L’amore vi è di sprone.

SAGITTARIO

Negli affari non fatevi condizionare dagli umori altalenanti. Lasciate più libertà a chi vi ama.

CAPRICORNO

Prima di prendere nuove iniziative di lavoro chiaritevi le idee. Nubi passeggere in amore.

ACQUARIO

Massima concentrazione per concludere un affare. Ottime prospettive per l’amore.

PESCI

La vostra carriera va costruita senza tralasciare alcun dettaglio. Grande confusione nei sentimenti.

Leggi l’Oroscopo del 26 maggio

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata