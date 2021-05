Le previsioni dello zodiaco segno per segno

Cosa ci aspetta il 26 maggio secondo lo Zodiaco

Ariete

La vostra abilità dialettica sarà l’arma che vi aiuterà a fare carriera. Incontro folgorante in serata?

Toro

Prima di lanciarvi in un’iniziativa di lavoro ambiziosa valutare i rischi. Serenità ritrovata in amore

Gemelli

Grazie all’esperienza accumulata potrete organizzare bene i vostri affari. In vista gioie per il cuore

Cancro

Frenate irascibilità se volete prendere le decisioni giuste. Il cinismo in amore subirà un duro colpo

Leone

Non fatevi coinvolgere nelle polemiche, tirate dritto. Niente ripicche n amore

Vergine

Nel lavoro state investendo bene le vostre energie. In amore non date mai niente per scontato

Bilancia

Nuovi guadagni vi attendono nel mondo degli affari. Tira e molla in amore: ma è rischioso

Scorpione

Cercate di non sottrarvi ai pressanti impegni di lavoro. In amore potete pretendere di più

Sagittario

Avete buone carte in mano nel lavoro. In amore troppa tensione sta diventando snervante

Capricorno

Con la determinazione nulla sarà impossibile nel lavoro. Vita affettiva burrascosa

Acquario

Nel lavoro non fatevi coinvolgere in una sterile discussione. In amore c’è aria di burrasca

Pesci

Bon fate nessun passo senza averne prima valutato le conseguenze. In amore parecchie chance

