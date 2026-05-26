Mattarella svela la Ferrari ‘Luce’ al Quirinale: ecco la prima auto elettrica del Cavallino – Le foto

È stata presentata ieri mattina al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso di un incontro ufficiale al Palazzo del Quirinale, la nuova Ferrari Luce, il primo modello della casa di Maranello ad alimentazione completamente elettrica. La vettura rappresenta uno dei progetti più innovativi e simbolici per il marchio del Cavallino Rampante, impegnato nella sfida della transizione tecnologica ed energetica nel settore dell’automotive di lusso e ad alte prestazioni.

Ad accompagnare la presentazione al Capo dello Stato erano presenti i vertici di Ferrari Spa: il presidente John Elkann, il vicepresidente Piero Ferrari e l’amministratore delegato Benedetto Vigna. Nel corso dell’incontro, i rappresentanti dell’azienda hanno illustrato le caratteristiche del nuovo modello e le strategie industriali legate allo sviluppo della mobilità elettrica, tema centrale per il futuro dell’industria automobilistica mondiale.

La nuova Ferrari Luce segna una tappa storica per la casa di Maranello, che per la prima volta introduce una vettura totalmente elettrica mantenendo, secondo l’azienda, gli standard di performance, design ed esclusività che hanno reso il marchio italiano celebre a livello internazionale. Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di innovazione tecnologica avviato dal gruppo negli ultimi anni, con investimenti mirati nella sostenibilità e nella ricerca.

La visita al Quirinale assume anche un forte valore simbolico, sottolineando il legame tra Ferrari e il sistema industriale italiano. Il Cavallino Rampante continua infatti a rappresentare una delle eccellenze del Made in Italy nel mondo, capace di coniugare tradizione, innovazione e prestigio internazionale.