F1, Gp Austin 2025: Verstappen in pole. Dove vedere la corsa oggi in tv, streaming e orari

Max Verstappen ottiene la pole del Gp Usa 2025, 19ma tappa del Mondiale di F1. Il pilota della Red Bull con il tempo di 1’32″510 ha preceduto la McLaren di Lando Norris, In seconda fila la Ferrari di Charles Leclerc, terzo davanti alla Mercedes di George Russell. In terza fila la ‘rossa’ di Lewis Hamilton, quinto, e la McLaren di Oscar Piastri, leader del mondiale costretto così a respingere domani l’assalto del pilota olandese e del compagno di squadra. Per Verstappen si tratta della pole numero 47 in carriera.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE AT COTA!! 💪🥇



An absolutely mighty lap secures the Red Bull driver the fastest time! 👏#F1 #USGP pic.twitter.com/jzgRor0eZs — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Disastro McLaren nella gara sprint

Errore di Oscar Piastri al via della gara sprint del Gp degli Stati Uniti. Il pilota della McLaren, ha provato a incrociare sul compagno di scuderia, Lando Norris che ha staccato profondamente per difendere la seconda posizione, e nel tentativo di incrocio ha colpito Hulkenberg finendo poi contro Norris. E’ scattato il regime di Safety Car con Verstappen in testa. “Non so se ho commesso un errore, non l’ho visto, ovviamente so che in quella situazione c’era un grosso rischio, perché eravamo molto lontani dall’apice della curava e dal cordolo, però devo rivedere tutto”. Così Oscar Piastri, pilota della McLaren a Sky Sport, dopo la Sprint del Gp degli Stati Uniti. “Ripercussioni per Oscar? Perché? È stato colpito anche lui no, quindi perché dovrebbe essere solo colpa sua? Oscar è stato colpito da un’altra macchina, quindi non può essere colpa sua”, ha dichiarato l’altro pilota McLaren, Lando Norris.

Gp Usa 2025, orario e dove vederlo in tv e streaming

Il Gran Premio di F1 Usa 2025 di Austin si può vedere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, domenica 19 ottobre con partenza alle ore 21 italiane.