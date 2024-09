Molti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo hanno dato l'ultimo saluto al 32enne morto in un incidente in Germania

Migliaia di persone hanno riempito la piazza antistante la Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano per assistere ai funerali di Luca Salvadori, il pilota di motociclismo morto a soli 32 anni la settimana scorsa in un tragico incidente durante una gara su strada in Germania, a Frohburg, valida per l’International Road Racing. Nonostante la pioggia, tanti amici, parenti e semplici cittadini hanno voluto rendere l’ultimo saluto allo sfortunato pilota. Vista l’alta affluenza sono stati montati anche due maxi schermi per consentire a chi è rimasto all’esterno della chiesa di ascoltare la funzione.

Presenti anche personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, amici della famiglia, come Lorenzo Jovanotti, Gianni Morandi, Red Canzian e Roby Facchinetti dei Pooh, Eros Ramazzotti, Alba Parietti e il telecronista Guido Meda che ha anche parlato visibilmente commosso in chiesa. Figlio di Maurizio Salvadori, noto produttore milanese, Luca Salvadori alla carriera di pilota aveva affiancato una attività da creator e youtuber di grande successo. Aveva mezzo milione di follower su Instagram e quasi 600mila iscritti al suo canale Youtube. Come motociclista, dopo gli esordi nelle categoria inferiori nel 2023 ha debuttato nel Motomondiale con il team Pramac Racing nella MotoE la categoria riservata alle moto elettriche.

