“Ciao Luca, guida in pace“. Con un post su X la Ducati ricorda Luca Salvadori pilota e youtuber morto ieri in Germania a causa di un incidente. Classe 1992, il pilota trentaduenne si trovava in Germania come wildcard per prendere parte alla tappa dell’Irrc, l’International Road Racing Championship 2024, nella categoria Superbike. Nel 2023 aveva corso in MotoE con Pramac Racing.

