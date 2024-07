Il pilota ha conquistato il 21esimo posto nella classifica generale

Joan Pedrero, pilota elité della Dakar, ha segnato un traguardo storico vincendo l’edizione numero XL della Baja España Aragón nella categoria Maxi Trail, guidando una Harley-Davidson Pan America™ 1250 di serie. Pedrero non solo ha vinto nella sua categoria, ma ha anche conquistato un eccezionale ventunesimo posto nella classifica generale. La moto Harley-Davidson, avventurosa e pionieristica, ha impressionato durante tutta la competizione, confermando il suo impegno nelle prestazioni fuoristrada. La Pan America™ 1250, equipaggiata con un motore Revolution® Max e un bicilindrico a V da 1.250 cc raffreddato a liquido, si è rivelata una concorrente formidabile. Questo motore non solo eroga una potenza impressionante ad alti regimi, ma garantisce anche un’esperienza di guida adrenalinica e tecnologicamente avanzata. La leggendaria Baja España Aragón, che quest’anno ha celebrato la sua edizione XL, è famosa per il suo tragitto impegnativo che è diventato il palcoscenico perfetto per la Pan America™ 1250 per mostrare tutto il suo potenziale. Durante l’intera gara, il pubblico ha potuto osservare questa moto di serie dominare il circuito, con Pedrero che ha ammaliato gli spettatori con la sua guida insieme alle prestazioni del modello americano.

Rebstock: “Dimostrazione che Pan America offre risultati senza precedenti”

Per l’edizione 2024, la categoria Maxi Trail includeva moto superiori a 600 cc. Ciò ha reso la competizione più impegnativa con la presenza di concorrenti con moto più leggere e agili. Tuttavia, Joan Pedrero e la sua Pan America hanno conquistato il primo posto nella categoria Maxi Trail e il 21° in classifica generale. Joan Pedrero è un alleato chiave per Harley-Davidson; quest’anno il pilota ha spinto la Pan America™ al limite in più occasioni partecipando a competizioni impegnative come l’Africa Eco Race, la Bassella Race e la Baja Extremadura, dove Pedrero è riuscito ad assicurarsi il primo posto nella categoria Maxi Trail in tutte le gare. “Da Harley-Davidson vogliamo congratularci con Joan e tutto il team per aver raggiunto un risultato del genere, che grande successo! La 40esima edizione della prestigiosa Baja Aragón rappresenta una storica pietra miliare e ci ha permesso di dimostrare ancora una volta che la Pan America offre risultati senza precedenti sia su strada che fuoristrada”, afferma entusiasta Kolja Rebstock, Vicepresidente regionale Harley-Davidson per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa. La partecipazione di Harley-Davidson a questa competizione sottolinea la capacità e l’affidabilità della Pan America™ 1250 che, con il suo motore Revolution® Max 1250 V-Twin, eroga fino a 150 CV ed è progettata per massimizzare il controllo del pilota. L’avventura fa parte dell’identità Harley-Davidson e la Pan America™ continua a ridefinire l’autentica esperienza Harley-Davidson.

