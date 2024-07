"Sono eventi che fanno bene allo sport", ha detto il ministro

Nella splendida cornice di Colle Oppio sotto la maestà del Colosseo il ministro dello Sport, Andrea Abodi ha dato il via alla XII edizione del Rally di Roma. Tanti gli appassionati e curiosi che hanno affollato le strade della capitale, per una giornata, diventate circuito di gara per bolidi guidati da equipaggi di ogni nazionalità. “Sono eventi che fanno bene allo sport – ha detto Abodi – ma anche alla città di Roma le cui immagini faranno il giro del mondo”.

