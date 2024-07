"Un progetto importante per tutta la comunità”, sottolinea il presidente dell’Empoli F.C., Fabrizio Corsi

“Era doveroso, dopo tanti anni, pensare alla riqualificazione dello stadio”. Con queste parole il presidente dell’Empoli F.C., Fabrizio Corsi, ha presentato il progetto con cui la sua società ha lanciato la ristrutturazione dello stadio Carlo Castellani. 36 mesi per una spesa di circa 45 milioni di euro, che comprendono anche servizi per la cittadina. “Da questa riqualificazione viene fuori una cosa importante per tutta la comunità”, afferma il patron, che ribadisce come “il nuovo stadio darà una bella visione di modernità ed efficienza alla città tutta”. “Un viaggio iniziato dieci anni fa, che adesso si sta concretizzando per la volontà di questa società che sta dimostrando di saper essere competitiva in tanti ambiti” è invece l’endorsement del ministro dello sport Andrea Abodi, presente anche lui alla conferenza di presentazione: “Sempre vicini all’Empoli per fare in modo che questo progetto trovi, entro tre anni, il modo di essere inaugurato”, è la promessa del ministro. Infine, anche l’a.d. della Lega Serie A calcio, Luigi De Siervo, ha espresso parole di approvazione per l’investimento nello stadio della famiglia Corsi: “Un progetto ben pensato. Adesso guardiamo tutti con grande attenzione al lavoro del sindaco Mantellassi perché possa completare l’iter di cui ha annunciato oggi un punto di confronto con la collettività, che mi auguro possa cogliere l’opportunità di riuscire ad avere per primi uno stadio competitivo in un contesto globale”.

