La presentazione nel cuore della Brera Design Week a Milano

DENZA, il marchio automobilistico premium orientato alla tecnologia del Gruppo BYD, è stato ufficialmente lanciato in Europa. Presentato nel cuore della Brera Design Week a Milano, DENZA unisce con successo le eleganti influenze del design europeo con materiali sofisticati e innovazioni all’avanguardia, sfruttando al contempo le immense risorse di ricerca e sviluppo del più grande produttore mondiale di veicoli a nuova energia per offrire dinamiche e prestazioni rivoluzionarie. Il nuovo marchio ha anche confermato che guiderà il suo ingresso in Europa con la Z9GT, un modello avanzato che porta numerose caratteristiche uniche nel mercato premium e offre ai clienti la scelta tra un propulsore completamente elettrico o la colossale autonomia di una configurazione ibrida plug-in Super DM. Il secondo modello al lancio sarà la D9, una monovolume che combina propulsori sostenibili con un abitacolo perfezionato per offrire un comfort da business class.

