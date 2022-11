La ministra del Turismo a Milano per l'esposizione internazionale delle due ruote: "Può andare ancora meglio"

(LaPresse) Quello delle due ruote “è un comparto importantissimo anche per il turismo, perché sia il cicloturismo che il mototurismo sono segmenti importanti. Quindi, sono molto contento che questa è la mia prima uscita ufficiale come ministro, perché voglio assicurare tutti gli operatori che il ministero del Turismo farà tutto quello che è necessario perché possiamo ancora andare avanti. Abbiamo visto che a oggi anche i dati per il 2022 dimostrano che questo è un comparto veramente effervescente, perché è cresciuto oltre del 18% anche nel periodo della pandemia, negli anni 2019 e 2020. Ci sono tutte le carte in regola perché vada ancora meglio di come sta andando”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine dell’inaugurazione di Eicma, Esposizione internazionale delle due ruote, in programma fino a domenica a Milano Rho-Fiera. “La vittoria del motomondiale del nostro grande campione Bagnaia rappresenta l’eccellenza dell’italianità. Perché ha vinto non con la forza e la potenza, ma con l’abilità e con il know how italiano e dimostra la quintessenza dell’italianità. Questo è stato un traguardo per noi tutti veramente importante”, ha concluso l’esponente di FdI.

