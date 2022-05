Lo riporta Mondo Motori citando un'intervista di Imparato

“Per Alfa Romeo è in procinto di cominciare una nuova vita sotto l’egida di Stellantis con il suv Tonale. Eppure, è abbastanza probabile che la Casa automobilistica del Biscione non perda tempo prima di offrire ai fan un successore della iconica Alfa Romeo Duetto”. E’ quanto emerge dall’intervista del Chief executive officer di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ad Auto Express, riportata da Mondo Motori.

Jean-Philippe Imparato, ha infatti reso noto che il responsabile del design della compagna, Alejandro Masonero-Romanos, avrebbe già iniziato a prendersi cura dell’estetica della vettura.

“Dobbiamo agire da subito – ha spiegato l’amministratore delegato -. La Tonale è la prima, poi ce ne saranno altri nel 2023 e nel 2024. E poi, tra il 2025 e il 2026 potremo chiederci: “A che punto siamo?”. La conclusione sarà che siamo sostenibili, che esistiamo in tre regioni del mondo e che siamo conosciuti per le nostre prestazioni e la nostra qualità”. Dopodiché ha ammesso l’intenzione di pensare al nuovo Duetto ben prima di allora.

“Nei vari interventi ai microfoni, Imparato ha sempre chiamato in causa il mezzo col nome di “Duetto” – scrive Mondo Motori – Ciò costituirebbe un forte indizio sulla decisione di ispirarsi non alla spider a trazione anteriore andata in pensione nel 2006, bensì l’iconica soluzione a trazione posteriore in vendita dal 1966 al 1993. La vettura, al 100 per cento elettrica, dovrebbe fare affidamento sulla piattaforma STLA di medie dimensioni”.

