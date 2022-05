Diversi i bonus inseriti nella manovra: allo studio provvedimento su Rcauto

Il sito Mondomotori fa una panoramica sui vari Bonus inseriti nella Legge di Bilancio.

Il più celebre ma anche discusso è il Bonus mobilità, meglio conosciuto come Bonus monopattino o Bonus biciclette. Si tratta di un credito d’imposta, nella misura massima di 750 euro, riconosciuto a chi, nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, ha acquistato biciclette, monopattini elettrici, e-bike, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile. C’è tempo fino al 13 maggio 2022 per poterlo richiedere: la richiesta può essere effettuato direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il bonus patente 2022 è un incentivo, destinato a tutti coloro che hanno un’età inferiore ai 35 anni che hanno ottenuto o vogliono ottenere la patente per la guida dei veicoli destinati al trasporto di persone (in pratica la patente D) o di merci (ovvero la patente C). Il bonus patente 2022 non può quindi essere richiesto da chi ha preso la patente per la moto (patente A) o per l’auto (patente B). Grazie al bonus patente si può ottenere il rimborso dell’80% delle spese effettuate per ottenere la patente fino a un massimo di 2.500 euro. Può essere richiesto a partire dall’1 luglio 2022.

Il bonus benzina 2022 è un buono carburante dal valore massimo di 200 euro che non concorre alla formazione del reddito, quindi esentasse, che può essere ceduto direttamente dalle aziende private ai propri lavorati a titolo gratuito.

Coloro che possono quindi avere il bonus carburante 2022 sono i lavoratori dipendenti nel settore privato, indipendentemente dal loro ISEE o dal loro incarico all’interno dell’azienda. I lavoratori pubblici sono quindi al momento esclusi da questo incentivo.

Il bonus veicoli sicuri 2022 èun rimborso di 9,95 euro da parte della Motorizzazione civile per compensare l’aumento (per l’appunto di 9,95 euro) delle tariffe per le revisioni delle automobili e delle moto. Può essere richiesto solamente per uno solo dei veicoli di proprietà.

Il bonus veicoli sicuri 2022 può essere richiesta in via telematica collegandosi al sito bonusveicolisicuri.it. Questo incentivi anche chiamato Bonus revisioni 2022. C’è infine un altro bonus che il Governo sta valutando di introdurre: il Bonus RC auto 2022. Si tratta di una redistribuzione dei circa 3 miliardi di euro che le compagnie assicurative hanno fatto registrare come profitti extra nel periodo del lockdown per il Covid in cui la maggior parte delle auto erano ferme. Per il momento si tratta solamente di una proposta.

