Ha preceduto le due Ducati di Johnny Zarco e Jorge Martin. Quindicesimo Rossi

Fabio Quartararo vince il Gp di Doha, seciona gara del motomondiale di MotoGp. Il pilota francese della Yamaha con il tempo di 42’23″997 ha preceduto di 1.457 millesimi Johann zaerco su Ducvarti Pramac e Jorge Martin con l0altra Ducati Pramac. Quarta la Suzuki di Alex Rins che precede la Yamaha di Maverick Vinales. Sesto posto per pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale. Per Quartararo è la quarta vittoria in top class.

