Dopo il maltempo arrivano le schiarite: il meteo del 6 e 7 maggio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia. Nord: cielo coperto su levante ligure, Triveneto, est Lombardia ed Emilia-Romagna con residue precipitazioni, al mattino, sul settore orientale e quello appenninico di quest'ultima e ancora nevicate intorno agli 800-1000 metri. Generale e deciso miglioramento dal pomeriggio con ampi rasserenamenti. Bello e soleggiato sulle altre aree.

Centro e Sardegna: molte nubi sul centro peninsulare con piogge sparse ed isolati temporali tranne che sulle aree costiere e l'immediato entroterra di Lazio e Toscana. Ancora nevicate sulle aree appenniniche intorno ai 1.000 metri. Ampie schiarite, nel pomeriggio, sulla restante parte della Toscana, Marche settentrionali, Umbria e centro-nord Lazio mentre qualche residuo fenomeno potrà ancora verificarsi su Abruzzo e basso Lazio dove il miglioramento si concretizzerà soltanto a serata inoltrata. Nuvolosità irregolare, a tratti intensa, sulla Sardegna con possibilità di qualche rovescio sparso, per lo più sul versante nord.

Sud e Sicilia: addensamenti nuvolosi estesi e compatti sulle regioni peninsulari con rovesci e temporali sparsi. Graduale miglioramento dal tardo pomeriggio anche se saranno ancora possibili isolate precipitazioni serali sulle coste adriatiche pugliesi e sulla Calabria tirrenica. Irregolarmente nuvoloso sull'isola con nubi più consistenti sul versante tirrenico dove, tra la tarda mattinata e il pomeriggio, saranno associate a deboli piogge.

Temperature: minime in netta diminuzione su Emilia-Romagna centro-orientale e regioni centrali peninsulari, più attenuata al sud e sulla Sicilia; stazionarie altrove o, al più, in lieve aumento al nord-ovest. Massime in notevole ripresa al nord, su Lazio, Toscana e Sardegna; in sensibile calo sul resto del centro e al meridione.

Le previsioni per la giornata di domani. Nord: annuvolamenti compatti su Liguria, rilievi alpini ed appenninici con qualche sporadico piovasco atteso dalla sera sulla Liguria. Transito di innocue velature sul restante settentrione, più spesse e diffuse da fine giornata sulle zone pianeggianti piemontesi.

Centro e Sardegna: ampio soleggiamento, a parte locali annuvolamenti attesi tra mattinata e primo pomeriggio sulle aree appenniniche e nell'entroterra di Toscana e Marche.

Sud e Sicilia: addensamenti consistenti al mattino tra Sicilia nordorientale e bassa Calabria tirrenica, nonché lungo le coste centromeridionali della puglia con qualche residuo rovescio associato, in veloce, successivo esaurimento con schiarite sempre più ampie. Cielo sereno o velato altrove, salvo locali annuvolamenti mattutini attesi sulle restanti zone tirreniche e sui rilievi appenninici.

Temperature: minime in lieve calo su rilievi del Triveneto, Sardegna occidentale, Lazio centromeridionale, Molise, Campania, Basilicata tirrenica, e coste meridionali della Sicilia; in tenue rialzo al nord-ovest e sull'appennino tosco-emiliano; stazionarie altrove; massime senza variazioni di rilievo su Liguria, aree pianeggianti delle regioni alpine e sul Salento; in aumento sul resto del Paese, più marcato su umbria e regioni centrali adriatiche.

