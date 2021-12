Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

ARIETE

Le Stelle stuzzicheranno in voi un’irrefrenabile desiderio di “muovervi” .. di fare un qualcosa di insolito. L’idea di ritagliarvi qualche ora di totale relax (decisione davvero insolita considerata la vostra inesauribile carica energetica) .. o di far visita a qualcuno che non vedete da tempo .. non si rivelerà sbagliata. Occhio alla dispettosa Luna che – lunedì e martedì – porta fermento nelle relazioni. In queste ore, crescerà la voglia di andare a divertirsi e magari di trascorrere una notte di bagordi .. forse spinti dal desiderio di esorcizzare quella strana sensazione di vuoto e di solitudine, che si è venuta a creare .. ancor più se siete intrappolati in un unione che è in crisi. E qui entra in gioco la mal mostosa Venere dal Capricorno, che ci mette lo zampino. Fatevela amica e sfruttatela nel suo lato più costruttivo .. per rinnovare la complicità nei legami che sanno tenere botta .. e spezzare le catene di quelli che, invece, vi opprimono. Il super Marte dal Sagittario, vi darà il suo vigoroso appoggio .. sul da farsi. Preparatevi a festeggiare la Notte di San Silvestro e il Capodanno .. avvolti dall’inestimabile affetto dei vostri cari e circondati dalla stima degli amici. Se dovete lavorare, mettete in preventivo un qualche rallentamento nella gestione degli impegni .. ma non per questo le vostre idee non produrranno i risultati sperati. Magari “fate respirare” la vostra mente, sempre così super attiva, dosate le energie .. e aspettate la settimana prossima, dove tutto incomincerà a girare come sperate.

TORO

Nel Cielo c’è una formidabile congiunzione astrale, proveniente dal Capricorno, che non vede l’ora di regalarvi una rivitalizzante botta di vita ! Oserei aggiungere, un vero e proprio mix di curiose ispirazioni, in materia di seduzione, da sperimentare il prima possibile .. per svecchiare la complicità nella coppia. La tradizione dice che a fine anno, si devono buttare le cose vecchie .. per scongiurare la sfortuna e inaugurare al meglio il nuovo anno. Ecco, fate tesoro di questa cosiddetta “profezia” .. incominciando ad abbandonare (si spera una volta per tutte) le paturnie e a digerire le delusioni del passato .. per aprirvi a tutto il bello che il 2022 ha in progetto per voi. Non trovate scuse di alcun genere, via l’orgoglio e smollate l’ostinazione .. perché da giovedì, potrete contare su un efficace (e quanto mai provvidenziale) alleato celeste che vuole la vostra felicità : Giove dai Pesci. Grazie alla Stella della Fortuna, avrete modo di festeggiare come si deve San Silvestro e il Capodanno .. con tante bollicine .. circondati dall’amore, l’affetto e la stima delle persone che vi vogliono bene. Nel lavoro, la vostra imperturbabile determinazione produrrà i risultati sperati .. ancor più se avete a che fare con altre città, l’estero e il mondo dei social. Dare retta al vostro istinto .. che non vi deluderà.

GEMELLI

La settimana si apre sotto i migliori auspici ! La meravigliosa Luna che, lunedì e martedì, si illumina dalla Bilancia, concorrerà – col vostro impegno – a rendervi più “morbidi” .. nei confronti delle persone che fanno parte della vostra vita. La prima parte della settimana, lascia ben sperare anche per chi è alla ricerca di un amore. Approfittatene per fare il pieno di buona energia e promettenti premesse .. .. vi serviranno per chiudere il 2021 nel migliore dei modi .. anche perché l’atmosfera di San Silvestro sembra non essere così tanto armoniosa. Il Capodanno vuole regalarvi un’imponente fiducia in voi stessi, capace di spazzare via l’indecisione e l’insicurezza. Sfruttate le opportunità che vi saranno concesse per partire col piede giusto .. incominciando a chiudere con chi invece di alimentare il fuoco della speranza, lo spegne. Marte contro, vi darà una mano per ristabilire il giusto ordine .. laddove regna caos e malessere. Dopodiché, grazie alla vostra spumeggiante personalità e al vostro invidiabile carattere, avrete modo di brindare al nuovo anno circondati da chi vi vuole bene .. alla faccia di chi vi vuole male ! Se lavorate, sfruttate il momento per scoprire se chi collabora con voi ha le stesse vostre aspettative. In caso contrario, non perdete tempo per allontanare chi le insidia. Fate il punto della situazione, perché già da settimana prossima il Cielo cambia .. e ovviamente cambia in meglio.

CANCRO

Le Stelle vi esortano a “modificare” l’atteggiamento che avete nei confronti dell’amore .. senza dimenticarsi di spingervi a revisionare le aspettative che riponete in chi fa parte della vostra vita. Lunedì e martedì, la Luna storta dalla Bilancia con la complicità astrale di Venere dal Capricorno, le tenterà tutte per farvi scappare a gambe elevate dagli obblighi e dalle responsabilità. Fate i bravi .. e semmai aspettate che passi il temporale. Infatti mercoledì e giovedì, con la buona Luna che vi ispira dallo Scorpione, vi sarà data la possibilità di ristabilire il giusto ordine .. nella gran confusione che si è venuta a creare. E già che ci siete, “ascoltatela” perché vuole suggerirvi cosa dovete fare, per dare vita a quegli indispensabili (e rigeneranti) chiarimenti che aprono a nuove prospettive. Della serie : o dentro o fuori .. senza più fingere che tutto va bene. Una volta che vi siete liberati dei pesi inutili, preparatevi a festeggiare il nuovo anno .. all’insegna della Fortuna ! Sì perché da giovedì, Giove dai Pesci vi prenderà per mano .. accompagnandovi a raccogliere tutte le soddisfazioni che vi meritate. Organizzate accuratamente dove e con chi festeggiare la notte di San Silvestro .. se non volete incorrere in un qualche intoppo che rischia di far saltare il tutto, all’ultimo minuto. Anche nel lavoro, c’è qualche intoppo da risolvere. Non tutto il male viene per nuocere, anzi .. cogliete l’attimo per cambiare i programmi per il futuro .. che si preannuncia generoso di successo e ricco di rivincite.

LEONE

Col trascorrere della settimana, vi accorgerete che il buon Marte dal Sagittario, si darà un gran da fare per regalarvi una quantità industriale di opportunità .. per sorridere alla vita ! Infatti saranno molteplici le occasioni in cui avrete modo di far sentire uniche, desiderate e speciali le persone che fanno parte della vostra vita. Occhio, quando mercoledì e giovedì, la dispettosa Luna dallo Scorpione cercherà di annuvolare l’atmosfera, disseminando possessività e sospetti. Non cadete nel suo tranello .. perché i primi a soffrirne sarete proprio voi. Fate i bravi e aspettate San Silvestro, per festeggiarlo come mai prima d’ora. Chi era intrappolato in una relazione che sembrava sfasciarsi dall’oggi col domani .. avrà modo di ricredersi, perché ritroverà la comprensione che andava cercando. Il Capodanno si apre sotto i migliori auspici ! Festeggiate con chi avete nel cuore .. perché vi accorgerete che “insieme” si arriva lontano .. alla faccia di chi vi vuole male. Per chi è solo, ci possono essere delle inaspettate opportunità che lasciano ben sperare. Nel lavoro, un ritrovato entusiasmo e un coinvolgente ottimismo vi aiuteranno ad avere più fiducia in voi stessi e nelle vostre potenzialità. I progetti che volete far partire, saranno baciati dalla Buona Sorte. Lasciatevi guidare dal vostro istinto .. ora più che mai fertile, produttivo e vincente.

VERGINE

Nel Cielo c’è una superlativa congiunzione astrale proveniente dal Capricorno, che non solo vi aiuterà a controbattere Marte con tutte le sue demotivanti prove .. ma vi consentirà anche di festeggiare la vita ! La complicità nella coppia, riacquisterà vigore .. rinnovandosi nelle promesse. Per chi è solo, ci sono delle buone nuove che riaccendono la speranza. Le Stelle risvegliano il desiderio di amare .. e di lasciarsi amare. Se invece date partita vinta a Marte .. sappiate che basta poco per scardinare il quieto vivere, perché si rischia di diventare pretenziosi, oltre che possessivi e gelosi. Fatevi rincuorare da Venere, se volete festeggiare San Silvestro e anche il Capodanno, avvolti dall’affetto di chi vi ama .. e circondati da chi sa rispettare anche le vostre paturnie. Se dovete lavorare, allora puntate il tutto per tutto su mercoledì e giovedì. La strategica Luna che illumina queste due giornate, si rivelerà decisiva per chiudere importanti accordi .. fino a diventare promettente, per trasformare una vostra intuizione, in una redditizia gratificazione. Le Stelle vi rendono più che mai energici e volenterosi .. cercate però di non prendervela se qualcuno dovesse mettere in discussione il vostro operato. Semmai provate a cedere su qualche punto, magari di poca importanza .. e già che ci siete provate ad adottare un qualche compromesso, purché sia dignitoso e rispettoso.

BILANCIA

Nel Cielo si è formata una congiunzione astrale proveniente dal Capricorno, che porta alla luce tutto ciò che non funziona come dovrebbe. I rapporti con i genitori e la famiglia saranno messi in discussione. Chi finora ha vissuto seguendo alla lettera solo le imposizioni degli altri a discapito delle proprie aspettative di vita .. e chi viene trattato ancora come un bambino che non sa prendersi le sue responsabilità .. sarà messo sotto torchio. Non è detto che i cambiamenti debbano per forza essere negativi o spiacevoli, anzi .. ciò che è certo è che saranno significativi .. e decisamente liberatori, sotto tutti i punti di vista. E qui entra in gioco il buon Marte dal Sagittario, che vi aiuterà a trovare la forza per prendere quelle coraggiose decisioni che vi aiuteranno a spezzare le catene che vi tengono imprigionati in uno stile di vita che non è più il vostro .. e che spegne il vostro desiderio di felicità. La notte di San Silvestro si preannuncia speciale .. se la trascorrerete in compagnia di chi vi fa stare bene. Il Capodanno vi aiuterà a inaugurare l’anno nuovo, sotto il segno della speranza e della spensieratezza. Se invece di concedervi il meritato relax, dovete lavorare .. puntate tutto sulle molteplici giornate favorevoli che vi spettano : lunedì ,martedì, venerdì e sabato. La gestione degli impegni registrerà una fortunata accelerata .. alla faccia degli intoppi che non mancheranno.

SCORPIONE

Nel Cielo c’è una super congiunzione astrale dal Capricorno, che vi offre l’opportunità per scoprire se chi avete scelto di avere al vostro fianco è davvero la persona che fa per voi .. e questo vale anche all’inverso. Cioè nel senso che chi vi sta accanto valuterà se voi siete la persona che fa per lui o lei. In poche parole, sarete attrezzati al meglio per non darla vinta a Saturno contro con tutte le sue estenuanti prove che vi infligge .. e che vi chiedono di dimostrargli se siete felici e soddisfatti di ciò che avete. Infatti la complicità con le persone che fanno parte della vostra vita, registrerà un netto miglioramento .. ancor più se hanno passato a pieni voti le vostre verifiche. La tradizione dice che per la fine dell’anno si devono gettare le cose vecchie per favorire quelle nuove .. Ecco il segnale che aspettavate, per chiudere col passato .. lasciando andare al suo destino chi vi ha deluso e chi non è più degno di stare al vostro fianco. E poi c’è una super novità ! Da giovedì, il Destino vi offre la protezione di un super alleato stellare : Giove dai Pesci. La Stella della Fortuna, farà di tutto per aiutarvi a “rinascere a nuova vita” .. ancor più se siete reduci da una sconfitta. Grazie a lei, avrete modo di festeggiare doppiamente sia la notte di San Silvestro che il Capodanno. Idem nel lavoro. Il Cielo suggerirà al vostro intuito quali sono e saranno le scelte di percorso migliori da inaugurare .. sotto il segno della Buona Sorte !

SAGITTARIO

Il vigoroso Marte nel segno con la complicità astrale della Luna dalla Bilancia, lascia presagire un inizio settimana armonioso, spensierato e rigenerante. Infatti, lunedì e martedì, promettono un universo di rassicuranti emozioni, da condividere in un unico abbraccio .. con chi amate. La complicità nella coppia si ravviverà nell’intrigante gioco della seduzione .. e gli affetti beneficeranno alla grande delle vostre ineccepibili premure. L’ultima settimana dell’anno è strategica se volete tentare una riconciliazione : vi accorgerete che non sarete offensivi e tantomeno irrispettosi. Per chi è solo, sono tante le opportunità che il Destino offre .. c’è la possibilità di conoscere una persona dalla forte personalità e che ha il coraggio delle proprie opinioni .. cioè chi possiede le doti che rispettate e che andate cercando in un partner ideale. Quindi datevi da fare ! La Luna che, venerdì e sabato, si illumina nel vostro segno, lascia presagire un’indimenticabile notte di San Silvestro .. da festeggiare alla grande, motivati da un coinvolgente entusiasmo che farà da cornice a tutti i preparativi che avete in mente. Il Capodanno, apre l’anno nuovo, sotto il segno dell’armonia e della spensieratezza .. cos’altro chiedere di più !? Se invece di rilassarvi in compagnia dei vostri cari, dovete lavorare .. allora preparatevi a far vedere a tutti chi siete e che cosa sapete fare. Sarete pervasi da un’irrefrenabile e produttiva voglia di fare, che vi permetterà di portare a casa i risultati sperati.

CAPRICORNO

Grazie a una superlativa congiunzione astrale che si verifica proprio nel vostro segno, avrete modo di far ringiovanire la vostra vita ! Il Sole vi ricarica di buona energia, Mercurio vi aiuta a scegliere le parole giuste, Plutone potenzia il desiderio di proteggere .. e Venere mette la sua dorata cornice a ogni intenzione e proposito indirizzati a far stare bene le persone che fanno parte della vostra vita. Cos’altro aggiungere ?? Sarete più intriganti e decisamente più convincenti nel corteggiamento : sarà una missione impossibile resistervi. Preparatevi a festeggiare la notte di San Silvestro e anche il Capodanno, avvolti dall’affetto dei vostri cari e circondati dalla stima degli amici di sempre. Avete molto da festeggiare, perché da giovedì arriva un super amico a farvi visita : Giove dai Pesci. La Stella della Fortuna si metterà in moto per farvi avere ciò che desiderate dall’amore. Senza dimenticarsi del lavoro, dove contribuirà a farvi arrivare dove l’ambizione vi guiderà. Per chi è solo, si apre la stagione degli amori. Nel lavoro, vi accorgerete che quando la determinazione incontra la fortuna del momento .. si arriva lontano ! Mercoledì e giovedì, sono ideali per rivedere gli obiettivi che volete perseguire .. e potenziare il gioco di squadra per conquistarli. Il vostro formidabile fiuto per i buoni affari, si riattiverà .. per produrre effetti a dir poco spettacolari !

ACQUARIO

Marte ha una gran voglia di vedervi sorridere di serenità ! La vigorosa Stella dell’energia, concorrerà – col vostro impegno, ovviamente – a farvi assaporare un’indimenticabile settimana .. ricca di amore, armonia e comprensione. Le Stelle si riveleranno un vero e proprio toccasana per uscire dalle crisi, per recuperare chi avete trascurato .. e per trascorrere spensierati momenti in compagnia di chi vi fa stare bene. La musica cambia, solo nel caso in cui nella personalità sia presente un’incontrollabile predisposizione egoistica o gelosa. Non fate i musoni, ma aprite il vostro cuore a chi amate e ancor più a chi si trova in difficoltà. Basta poco per farli felici .. senza atteggiarvi da “martiri” della situazione, facendo pesare il fatto che vi dedicate a loro. Le Stelle agevolano il cambiamento e il miglioramento, basta solo saper “ascoltare” l’istinto. La possente congiunzione astrale Luna-Marte che si illumina dal Sagittario, lascia ben sperare in un super San Silvestro .. da festeggiare con chi avete voglia. Il Capodanno è pronto a inaugurare l’anno nuovo con i migliori auspici .. perché vi aiuterà a riscoprire e onorare gli ideali che fanno parte della vostra natura. Se invece di riposarvi dovete lavorare, le idee si potenzieranno nell’ingegno .. regalandovi inaspettate soddisfazioni e gratificanti riconoscimenti. Le giornate migliori su cui fare affidamento sono lunedì, martedì, venerdì e sabato.

PESCI

Le Stelle vi mettono davanti a una scelta determinante. Se decidete di festeggiare con Marte, allora preparatevi a litigare col mondo intero, perché avrete da ridire su tutto e tutti. Ma se invece scegliete di farvi coccolare e rassicurare da Venere, allora chiuderete il 2021 sotto il segno dell’amore, dell’armonia e della spensieratezza. A voi la scelta ! Da giovedì, ci sarà un gradito ospite che viene a bussare alla vostra porta di casa : Giove. Accoglietelo come quando si ricevono gli ospiti illustri, perché grazie a lui non solo riuscirete a mettere al tappeto Marte contro, ma avrete modo di raccogliere gli inestimabili regali che porta con sé. La Stella della fortuna, apre a un super periodo di prosperità .. perché lascia ben sperare in una serie di propizie e rigeneranti opportunità che vi aiuteranno a favorire la serenità che vi meritate negli affetti, rapporto di coppia compreso. Preparatevi a festeggiare la notte di San Silvestro e anche il Capodanno, come mai prima d’ora .. perché il Destino vuole risarcirvi alla grande .. ancor più se vi siete adoperati, anima e corpo, a chi si è trovato (e magari si trova ancora) in difficoltà. Questa è la legge del Karma ! Se dovete lavorare anche negli ultimi giorni dell’anno, sfruttate mercoledì, giovedì e domenica .. se volete trasformare le vostre intuizioni in un gratificante raccolto. Ascoltate il vostro istinto .. e cogliete al volo i “segnali” che possono arrivarvi da più parti. Giove nel segno, è spettacolare per il lavoro .. e la carriera.

