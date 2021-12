Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 20 a domenica 26 dicembre 2021. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

L’inizio della settimana, lunedì e martedì, è perfetto per ritirarsi nel proprio angolino .. per fare il punto della situazione e riflettere sul da farsi. Cogliete l’attimo per “scendere” nel profondo del vostro animo .. per scoprire ciò che sentite. La sensibilità sarà amplificata .. cercate di non sciuparla, con atteggiamenti capricciosi e presuntuosi. La meravigliosa Luna che – mercoledì e giovedì – si illumina dal Leone, non solo vi aiuterà a tirare fuori il meglio ritrovato di voi stessi, ma lascia intravedere una parentesi rigenerante per gli affetti .. e liberatoria con chi vi ha deluso. Vi accorgerete che sarà una missione impossibile nascondere i sentimenti. Vi farete in quattro per far sentire uniche e speciali le persone che fanno parte della vostra vita .. ma quelle meritevoli, però. Infatti, se qualcuno dovesse mal interpretare le vostre premurose attenzioni o recepirle con fastidio .. allora forse sarà meglio non perseverare in questo genere di relazione. La magia del Santo Natale, si rivelerà decisiva .. per fare luce nel vostro cuore. Il buon Marte dal Sagittario, vi aiuterà a riscoprirvi appagati e felici .. come sperate. Se invece di godervi le meritate vacanze, dovete lavorare .. allora puntate tutto su martedì e mercoledì .. per far girare gli impegni per il verso giusto .. nonché per trasformare un’intuizione in un redditizio successo. Dopodiché tirate i remi in barca .. perché le idee sono buone, ma è la gestione degli impegni che potrebbe incontrare un certo rallentamento nella sua risoluzione pratica.

TORO

La settimana si apre sotto il segno delle coccole .. per concludersi sotto il segno della magia ! Lunedì e martedì, la super Luna dal Cancro, vi consentirà di assaporare un universo di rassicuranti conferme. Approfittate della sua benevolenza per revisionare delicatamente e costruttivamente la complicità con le persone che fanno parte della vostra vita .. rinforzandola nella reciproca comprensione. Venere dal Capricorno, dal canto suo, vi aiuterà a sistemare le interferenze e le incomprensioni che si trascinano .. e che si amplificheranno ancor più nelle giornate di mercoledì e giovedì. Ascoltate i suoi suggerimenti, se non volete scatenare inutili battibecchi .. e rovinarvi le feste natalizie. La meravigliosa Luna che, da venerdì a domenica, brilla dalla Vergine, lascia ben sperare in una rivitalizzante botta di vita .. che vi aiuterà a ricostruire la vostra serenità. Il Santo Natale porta in dono pace, amore e spensieratezza .. da condividere con i vostri cari. Per chi è solo, ci potrebbe essere un graditissimo regalo sotto l’albero .. che ha le sembianze di un inaspettato incontro. Nel lavoro – se dovete lavorare – il buon Mercurio dal Capricorno, si rivelerà un efficiente messaggero di buone nuove. La settimana, tranne mercoledì e giovedì, è perfetta per seminare interessanti iniziative e chiudere accordi .. il buon raccolto non si farà attendere.

GEMELLI

Avere a che fare con Marte contrario e contrariato dal Sagittario, significa essere più che mai diretti e schietti .. nei confronti delle persone che fanno parte della vostra vita. Occhio a non esagerare con questa “sincerità” .. se non volete urtare (anche irrimediabilmente) la sensibilità di chi vi sta accanto. Sarà saggio controllare la voglia di battibeccare per un nonnulla .. ed evitare di vedere solo quello che volete vedere. L’impulsività è una pessima consigliera .. perché mal si addice al sereno andamento delle questioni affettive e sentimentali. Se non volete diventare dei petulanti brontoloni e sciupare la magia del Santo Natale .. affidatevi alla vostra proverbiale capacità di far scivolare, sul nascere, le preoccupazioni e provocazioni. Mercoledì e giovedì, vogliono essere due giornate favorevoli per “seppellire l’ascia di guerra” .. e trovare la spensieratezza che andate cercando. Cogliete l’attimo per tirare fuori tutto ciò che non fa funzionare il rapporto come volete .. chi vi ama e vi stima, non solo saprà rispettare le “vostre lune” .. ma sarà capace di colmare le vostre paturnie, con il suo amore. A Natale c’è la Luna storta dalla Vergine ! Quindi come si dice : “uomo avvisato, mezzo salvato”. Approfittate dell’atmosfera incantata che queste feste lasciano percepire, per chiarirvi con chi magari vi ha offeso .. e per rimediare a qualche vostra indelicatezza di troppo. Se dovete lavorare anche durante le festività, sfruttate le due giornate propizie che la settimana vi concede .. per chiudere interessanti accordi e mettere a frutto buone trovate.

CANCRO

La settimana di Natale, vi offre un’irripetibile opportunità .. quella di migliorare il vostro atteggiamento, paturnie e ansie comprese, nei confronti delle persone che fanno parte della vostra vita. E qui entra in gioco quella malandrina Venere che vi guarda di traverso dal Capricorno. Grazie a lei, l’emotività salirà alle Stelle. Sfruttatela, per smussare quei lati spigolosi del vostro carattere .. quelle indecifrabili sfumature della vostra personalità che, spesso e volentieri, vi fanno sentire inadeguati e vulnerabili. Non dategliela vinta per nessun motivo .. anche perché avete davanti a voi 7 giorni che vogliono essere davvero indimenticabili. Lunedì e martedì, la complicità con chi amate si illuminerà di certezze. Mercoledì e giovedì, vi concentrerete maggiormente su voi stessi .. fino a diventare accattivanti. Venerdì, sabato e domenica .. si preannunciano indimenticabili. Grazie alla super Luna dalla Vergine, festeggerete il Santo Natale avvolti dalla magia delle feste e circondati dagli affetti più sinceri. Per chi deve lavorare, la settimana intera offre delle strategiche opportunità e fortunate intuizioni .. che possono aiutarvi ad “accelerare” la gestione degli impegni. Sì perché il ritmo del lavoro rischia di procedere al rallentatore. Scoprite cosa deve essere migliorato .. e non certo trascurato.

LEONE

Grazie a Marte che risplende in tutto il suo splendore dal Sagittario, vi sarà data la possibilità di prendere in mano la vostra vita affettiva, per darle quella rigenerante (e indispensabile) botta di vitalità che si merita ! Se il vostro rapporto è ben assortito nella sua complicità, vi spetta una rivitalizzante ventata di entusiasmo e di spensieratezza .. che non farà altro che rinnovarlo e rinforzarlo sempre di più. L’intesa con la persona amata pretenderà di colorarsi di ardimentosa e dirompente trasgressione. Ma se la vostra unione è in crisi, magari da prima di quest’Estate, allora la musica cambia .. e non è detto che cambi in meglio. E qui entra in gioco quel dispettoso Saturno contro che, anche se è Natale, non se ne va in vacanza, anzi .. Cercate di resistere alla tentazione di prendervela con chi vi sta accanto .. e già che ci siete cercate di vincere quella demotivante sensazione di frustrazione che, tra le altre cose, rischia solo di ingarbugliare ancor più il tutto. Fate i bravi .. è Natale ! Non è facile controbattere Saturno .. ma non è impossibile ! Ci Vuole un gran coraggio .. e voi ne avete da vendere. Per ricostruire .. e non certo per distruggere. Ascoltate il vostro cuore .. e non l’orgoglio ferito o deluso ! Fate di tutto per trasformare le tensioni in opportunità .. se non volete avere dei sensi di colpa, difficili da digerire. Se ci riuscite, il Santo Natale può diventare splendido e indimenticabile. Nel lavoro, qualora dovete lavorare .. mercoledì e giovedì, sono due giornate in cui potete esprimere il vostro potenziale .. circondandovi delle persone giuste.

VERGINE

La settimana si apre sotto il segno della comprensione .. per concludersi sotto il segno della magia ! Ma con Marte contro dal Sagittario, i nervi rischiano di saltare. Cercate di decifrare il suo lato più costruttivo, magari revisionando profondamente la vostra relazione, affetti e amicizie comprese. Grazie a lui, avrete modo di scoprire cosa non funziona .. ma anche di capire se siete voi, a non rispettare (come meritano) le persone che fanno parte della vostra vita. Affidatevi speranzosi alla splendida Venere dal Capricorno, per controbattere le provocazioni e sciogliere le tensioni. Lunedì e martedì, sono due giornate strategiche per andare a divertirvi con gli amici di sempre. Mercoledì e giovedì, aiutano l’introspezione. Venerdì, sabato e domenica, con la Luna nel segno, si preannunciano incantate .. e generose di appaganti complicità. Preparatevi a festeggiare il santo Natale .. a regola d’arte. Certo è che sarete cordiali e amichevoli con tutti .. anche con chi magari prima vi stava sulle scatole. Occhio perché più date .. e più riceverete ! Quindi regolatevi .. e scegliete di stare con Venere e non certo con Marte. Se dovete lavorare, la settimana intera lascia intravedere un favorevole momento per seminare azzeccate iniziative e rilanciare creativi progetti .. il buon raccolto non si farà attendere. Gli amici di una vita e i collaboratori più fidati, si riveleranno la chiave giusta .. per sconfiggere le ansie del domani.

BILANCIA

La settimana si apre sotto il segno delle paturnie .. quelle ansie che, alla fine della fiera, non hanno un reale motivo di esistere. Complice la Luna storta dal Cancro (lunedì e martedì), che cercherà di insinuare qualche dubbio sulla solidità dei vostri sentimenti .. senza tralasciare anche quelli di chi afferma di volervi bene. Non temete, il buon Marte dal Sagittario vi aiuterà a scoprire le loro effettive intenzioni .. smascherando chi trama alle vostre spalle. Infatti, mercoledì e giovedì, avrete modo di rigenerare la complicità nelle vostre relazioni .. e ritrovare la fiducia nelle persone (quelle degne) che fanno parte della vostra vita. Le Stelle vi aiuteranno, ovviamente con il vostro impegno, a fare piazza pulita dei condizionamenti imposti .. e allontanare chi rappresenta un reale (e non illusorio) intralcio al vostro desiderio di felicità. Il Santo Natale si preannuncia indimenticabile per l’intensità che porta con sé .. cercate però di non fare i musi lunghi .. perché magari vorreste essere altrove e con altre persone, a festeggiarlo. Se dovete lavorare anche nella settimana della pausa natalizia, le Stelle vi vogliono vincenti. Magari la gestione degli impegni procederà al rallentatore .. ma procederà. Mercoledì e giovedì, avrete modo di individuare le scelte di percorso migliori da inaugurare al più presto. Scansate la pigrizia e l’indecisione .. e sfruttate il momento per programmare un’autentica rinascita professionale. Le fortunate coincidenze non tarderanno.

SCORPIONE

La settimana si apre sotto i migliori auspici .. per concludersi sotto il segno della serenità ! Infatti lunedì e martedì, la straordinaria Luna che vi sorride dal Cancro, non vede l’ora di regalarvi non pochi momenti di piacevoli e rassicuranti emozioni .. che vi aiuteranno a rinforzare la complicità con chi amate. Approfittatene per fare il pieno di coccole. Dopodiché, fermi tutti ! La dispettosa Luna dal Leone – mercoledì e giovedì – scontrandosi con Saturno contro, oltre ad esasperare la gelosia e il sospetto .. tenterà di annuvolare l’atmosfera e ingarbugliare i preparativi per Natale. Non fatevi ingannare da lei .. ma lasciatevi, invece, ispirare dalla super Venere che, dal Capricorno, vuole aiutarvi a “vedere” al di là delle apparenze. Grazie a lei, avrete modo di ritrovare l’intesa .. e spassarvela un po’. Il Santo Natale, illuminato dalla complice Luna dalla Vergine, si profila generoso di colpi di scena .. ma quelli belli però ! Sarete ineccepibili nei preparativi e premurosi nei confronti degli invitati. Anche gli amici di sempre beneficeranno alla grande di questa vostra rassicurante disponibilità .. ricambiandovi con la stessa intensità. Se invece di godervi il meritato relax, dovete lavorare .. allora sfruttate i giorni che saranno – tranne mercoledì e giovedì – per stipulare interessanti (e inaspettati) accordi e mettere a frutto strategiche trattative di affari .. il buon raccolto non si farà attendere. Preparatevi .. perché non manca molto per ripartire alla grande !

SAGITTARIO

La settimana di Natale è perfetta, per farvi assaporare un universo di sorprendenti e rassicuranti emozioni .. in un unico abbraccio ! Il buon Marte nel segno, si darà un gran da fare per farvi riscoprire le gioie dell’intimità, dell’amicizia e del rapporto di coppia. Mercoledì e giovedì, sono le giornate più favorevoli che la settimana vi regala .. anche per programmare una breve e indimenticabile vacanza a due. Con Marte sulla pelle, vi sentirete più sicuri e coraggiosi .. e lo farete notare a tutti, prendendo l’iniziativa senza mai essere indelicati e irrispettosi. L’intraprendenza, l’esuberanza e l’ottimismo caratteriale si potenzieranno .. a tal punto che vi sarà facile coinvolgere e spronare le persone che fanno parte della vostra vita. Approfittatene per fare il pieno di coccole e rassicurazioni .. anche per affrontare al meglio il Natale. Infatti, da venerdì a domenica, l’antipatica Luna dalla Vergine, cercherà di annuvolare l’atmosfera natalizia .. punzecchiandovi nell’amor proprio. Magari sarà una battuta fuori luogo o una non voluta indelicatezza a turbarvi. Cercate di far scivolare le provocazioni, anche se innocue, se non volete rischiare di rispondere in modo “eccessivamente difensivo”. Se dovete lavorare anche a Natale, allora sfruttate le uniche due giornate favorevoli che vi spettano .. per far vedere a tutti chi siete e cosa sapete fare ! Se riuscite ad armonizzare le iniziative che volete far partire con chi collabora con voi, avrete modo di raccogliere gratificanti ricompense.

CAPRICORNO

Le Stelle accendono la voglia di vivere ! La settimana di Natale – magari lasciando in disparte lunedì e martedì, che potrebbero essere due giornate un pochino mal mostose – si preannuncia ricca di gioia, armonia e spensieratezza .. ovviamente da condividere con le persone che fanno parte della vostra quotidianità. Via i pensieri tristi e via anche gli argomenti seri .. è tempo per festeggiare, come non mai. Sì perché vi sarà facile esprimere tutto ciò che sentite ribollire nel vostro cuore .. e qui si parla di amore, affetto e amicizia .. anche se per natura siete tremendamente restii a lasciarvi andare. Il Sole, Venere, Mercurio e Plutone (tutti e quattro nel vostro segno) lasciano presagire un Natale coi fiocchi ! Preparatevi a festeggiarlo seguendo le regole della tradizione .. avvolti dalla serenità e circondati dalla stima dei vostri cari. Non vi risparmierete nei preparativi : vi farete in quattro per rispondere adeguatamente e brillantemente alle necessità dei vostri invitati. Babbo Natale potrebbe fare un gradito regalo a chi fra voi è ancora solo : un amore che fa battere forte il cuore .. capace di completare la vostra anima ! Se siete ancora alle prese con il lavoro, invece di rilassarvi in compagnia di chi vi vuole bene, le Stelle sono superlative se volete fare una buona impressione. Le trattative finanziarie e commerciali .. saranno ancor più beneficiate.

ACQUARIO

Il super Marte dal Sagittario, è perfetto per chiudere l’anno col botto ! Grazie a lui, il rapporto di coppia (ben assortito nella sua complicità) si rinnoverà nell’intesa, rinforzandosi sempre più nella reciproca comprensione. Una coinvolgente intraprendenza unita alla sincerità dei vostri sentimenti e propositi .. sarà la miscela giusta per riscoprirvi nuovamente innamorati della persona che avete scelto di avere al vostro fianco. Negli affetti vi farete in quattro per rispondere alle loro esigenze e richieste di aiuto .. e lo dimostrerete ancor più con chi si trova in difficoltà. Occhio alla malandrina Luna che, mercoledì e giovedì, vi sfida dal Leone .. se non volete gettare alle ortiche questa vostra coinvolgente e protettiva voglia di prendervi cura dei vostri cari. Semmai sfruttatela per ritagliarvi del tempo per voi ! Infatti non è poi una cattiva idea concentrarvi su quello che realmente desiderate fare. In questo caso, avrete dalla vostra Marte .. che si rivelerà un complice sorprendente, pronto a regalarvi quell’opportunità di scegliere dove, con chi e quando festeggiare il Natale. Nel lavoro, la settimana non offre un granché .. ma le Stelle vi aiuteranno a smascherare chi o cosa, intenzionalmente o no, agisce contro di voi. L’atteggiamento sul lavoro diventerà più pratico e ragionato : quello che vorrete costruire sarà duraturo. Vi accorgerete che non è l’apparire che conta .. ma è la sostanza, che ha un inestimabile valore.

PESCI

La settimana si apre sotto il segno dell’amore e della fortuna ! Grazie alla meravigliosa Luna che, lunedì e martedì, si illumina di armonia e tenerezza dal Cancro .. vi spetta un universo di rassicuranti coccole, da condividere con chi vi vuole veramente bene. Venere (Capricorno) rappresenta un valido scudo contro i dispetti che vi lancia Marte contro (Sagittario). Infatti grazie alla Stella dell’amore, riuscirete a “respirare” un’aria decisamente più favorevole e armoniosa. Il vostro sensuale e godereccio desiderio di emozioni si manifesterà in tutto il suo splendore .. ma occhio a non diventare “birbanti”. Il rapporto di coppia, che tiene botta alle provocazioni, si rinnoverà nella complicità .. rinforzandosi nell’intrigante e sensuale gioco della trasgressione. I giorni che accompagnano il Natale, sono perfetti per sistemare ciò che non funziona come dovrebbe. Sarete ispirati a recuperare quelle unioni che non volete lasciare andare al loro destino. Vi farete in quattro (e questa non è una novità) per far sentire uniche e speciali le persone che fanno parte della vostra vita. La dispettosa Luna che, da venerdì a domenica, vi sfida dalla Vergine, vi impone una scelta ben precisa .. decidere se festeggiare il Natale con la Dea dell’amore o complicarvi la vita con il Signore della guerra. Se dovete lavorare anche sotto le feste, allora sfruttate l’inizio della settimana .. per rilanciare azzeccate idee e mettere a frutto redditizie iniziative.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata