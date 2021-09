Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti

Dalle 18.00 di giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 transazioni fortunate per il segno della Bilancia con fortuna al gioco e suggestive complicità in amore.

La settimana, lunedì e martedì, si apre sotto il segno della novità ! Una buona nuova che riporta il buonumore .. e che profuma di rivincita. Col passare delle ore, sarete spinti a proteggere chi vi sta a cuore, pronti ad offrirgli tutto il vostro sostegno. Da mercoledì, la strepitosa congiunzione astrale di Marte al vostro Sole natale, vi aiuterà a rinnovare profondamente il vostro desiderio di emozioni .. nonché la vostra felicità. Di sicuro saranno spazzate via tutte le incertezze che, ogni due per tre, vi fanno scappare le buone occasioni. Avrete la forza necessaria per prendere in mano le redini della vostra vita sentimentale e professionale… per darle quella rigenerante svecchiata che si merita. Se lo vorrete fare, sarete capaci di spezzare l’incantesimo dei ricordi e delle situazioni spiacevoli che vi legano al passato .. per aprirvi a tutte le cose nuove che stanno per arrivare. Riuscirete a trovare la spinta giusta per liberarvi di chi vuole solo condizionare la vostra vita. Per i cuori solitari, si profilano molteplici opportunità, soprattutto venerdì e sabato, per ritornare a credere nell’amore .. e non si esclude anche la possibilità di recuperare una storia importante del passato. Nel lavoro, farete vedere a tutti chi siete e che cosa sapete fare ! Cogliete l’attimo per rilanciare tutti quegli indispensabili cambiamenti e miglioramenti che renderanno più gratificante la gestione degli impegni quotidiani.

Leggi: L’oroscopo della settimana di Mauro Perfetti dal 13 al 19 settembre

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata