Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 6 a domenica 12 settembre 2021. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

La settimana si apre sotto il segno della Fortuna… e della speranza. Le Stelle vi offrono l’opportunità di risolvere tutte le problematiche che si trascinano… e che vi rendono scontenti. Approfittatene perché a partire da mercoledì, l’ingresso di Marte contro dalla Bilancia, amplificherà le interferenze, fomentandone delle nuove. Ma questo accadrà solo e se la vostra unione, sentimentale o amichevole che sia, effettivamente non offre più nessuna garanzia di felicità. È vero che per chi nasce sotto il Segno Zodiacale dell’Ariete, una relazione è perfetta se riserva un qualche conflitto… ma quando è troppo è troppo! La sensualità si risveglia ma si amplifica anche l’irruenza. Venerdì e sabato lasciano intravedere un fertile momento per esternare tutto ciò che vi disturba, nel tentativo di trovare “insieme” un nuovo punto di partenza che possa garantire la soddisfazione e la serenità che andate cercando. Gli amici (quelli fidati però) si riveleranno la chiave giusta per uscire dalle strette. Nel lavoro, è probabile che si possa affacciare una battaglia – dall’esito incerto – che vi sprona ad ottenere un miglioramento. Le collaborazioni e le alleanze saranno messe alla prova, al fine di testarne l’effettiva validità. Ovviamente se vivete in una “botte di ferro” non incontrerete nessuna crisi… se non qualche vivace chiarimento che comproverà tutte le vostre scelte di percorso.

TORO

La settimana – martedì, mercoledì e giovedì – lascia intravedere un buon momento per fare il pieno di rassicuranti e goderecce coccole. L’ammaliante e conturbante collocazione astrale di Venere dallo Scorpione, segnala che è arrivato il momento per risvegliare il vostro desiderio di emozioni… nell’intrigante gioco della seduzione. Le storie d’amore collaudate dal tempo, si fortificheranno nella passione. La musica cambia se invece siete alle prese con una relazione che è in sofferenza. In questo caso, la Stella dell’amore cercherà di scatenare delle discussioni. Non cadete nella sua insidiosa trappola, se volete evitare di litigare .. e scongiurare un qualche addio. Non siate gelosi… e soprattutto non date troppa importanza a infondati sospetti e pettegolezzi. Sarete spinti a difendere a spada tratta i vostri punti di vista, magari pur avendone pienamente diritto. Cercate non essere impulsivi e precipitosi se volete arrivare a un conciliante compromesso… nonché a una dignitosa via di uscita. Le Stelle vogliono la vostra felicità… dovete solo saperle “decifrare” al meglio! Nel lavoro la creatività e la determinazione si riveleranno le chiavi giuste per arginare le interferenze e portare a casa i buoni risultati che meritate. Rimandate le decisioni importanti, nonché le nuove collaborazioni… in un secondo tempo.

GEMELLI

Finalmente l’inferno sta per finire! A partire da mercoledì, Marte smette di farvi la guerra dalla Vergine, per diventare un prezioso (e quanto mai provvidenziale) alleato dalla Bilancia. E allora sì che si amplificherà il gioco della seduzione: sarà impossibile resistere al vostro accattivante corteggiamento. Il rapporto di coppia assaporerà indimenticabili e rigeneranti emozioni… sotto tutti i punti di vista. Venerdì e sabato, sono due giornate pazzesche per uscire alla velocità della luce da tutte quelle crisi che, negli ultimi tempi, vi hanno quasi tolto l’entusiasmo e la spensieratezza di cui andate fieri. Avrete modo di recuperare punti preziosi laddove si sono venute a creare delle indecifrabili incomprensioni che magari hanno scardinato il quieto vivere… e sarete decisamente agevolati nel tentativo di riconciliazione. Per chi è solo, le due giornate favorevoli che la settimana vi concede, sono perfette per uscire dal tunnel della solitudine… perché si intravedono passionali innamoramenti, senza precedenti. Nel lavoro, è arrivato il momento giusto per rilanciare, con più vigore e meno indecisione, la vostra immagine e collocazione professionale. Le intuizioni non mancheranno… e se state attenti potrete trasformare un’iniziativa in un redditizio successo.

CANCRO

Gli amici e amanti dello Zodiaco – Venere e Marte – vogliono aiutarvi a ritrovare la felicità! Venere dallo Scorpione si darà un gran da fare per rendervi a dir poco insaziabili in amore… mentre Marte, da mercoledì, contro dalla Bilancia, vi aiuterà a scoprire se la persona che avete scelto di avere al vostro fianco è davvero quella che fa per voi. La Stella dell’amore è pronta a inaugurare un’indimenticabile e sensuale festa per gli innamorati… ma solo e se riuscirete a non farvi ingannare dai trabocchetti che Marte contro porta con sé. Sì perché il rischio di diventare litigiosi, brontoloni e polemici è davvero alto. Cercate di trovare un qualche dignitoso compromesso se volete stemperare le incomprensioni… ma ancor più, se non volete sprecare tutta quella seducente magia che vi attende. Guardate oltre perché le Stelle vogliono brindare alla vostra serenità. Starà solo a voi scegliere da che parte stare: o con Venere o con Marte ! Nel lavoro, il ritmo degli impegni si preannuncia piuttosto frenetico e forse anche un pochino snervante. Certo è che vi sentirete iperattivi, ma forse qualcuno vi chiederà di dimostrare l’attendibilità del vostro operato. La settimana non offre giornate entusiasmanti su cui fare totale affidamento, ma non per questo le vostre idee non saranno improduttive, anzi… La sensibilità, la creatività e il lavoro di squadra, si riveleranno le chiavi giuste per rilanciare i vostri progetti.

LEONE

Arrivano i rinforzi stellari ! Marte che, da mercoledì, diventa un prezioso e vigoroso alleato dalla Bilancia, rappresenta la via di uscita più efficace, per uscire dal tunnel dell’insoddisfazione dell’incertezza. Avrete modo, se solo lo vorrete, di recuperare terreno in amore… soprattutto se negli ultimi tempi avete dichiarato guerra a chi vi è accanto. Molto probabilmente ritornerà la voglia di “donare”… come solo voi sapete fare, quando siete innamorati e tenete davvero alle persone che volete bene. Avrete modo di riconciliarvi, di ritrovare quella complicità che promette gioia e appagamento… nonché di recuperare tutte quelle persone che ultimamente avete maltrattato per mille (e ingiustificati) motivi. E forse smetterete di “esigere” la totale sottomissione e devozione incontrastata… perché incomincerete ad essere “più morbidi” nei loro confronti. Comunque le Stelle segnalano un decisivo momento per migliorare tutte quelle relazioni che meritano di essere protette .. e di lasciare andare al suo destino chi non è più capace di farvi sorridere di serenità. Nel lavoro, anche se la settimana non offre giornate speciali su cui puntare il tutto per tutto, avrete modo di rendere più sbrigativa (e produttiva) la gestione dei vostri impegni… perché non mancheranno le coincidenze fortunate e le circostanze favorevoli per poterlo fare. Il vostro ruggito torna a farsi sentire con tutta la sua potenza!

VERGINE

La settimana si apre sotto il segno dell’incertezza. Non date troppo peso e importanza alle provocazioni che, lunedì e forse anche martedì, tenteranno di bussare alla vostra porta di casa .. ma guardate fiduciosi e speranzosi al vostro domani, che vuole essere gratificante e luminoso. Sì perché grazie al favorevole e intrigante abbraccio stellare di Venere dallo Scorpione, sarete più che audaci nel gioco della seduzione. La complicità nel rapporto di coppia si rinnoverà nell’erotismo… e gli affetti riceveranno molte più attenzioni e premure da parte vostra. Non vi risparmierete nel far sentire uniche e speciali le persone che fanno parte della vostra vita. Certo è che vi divertirete un mondo nel far ricredere quanti vi accusano che non siete capaci di amare… e che pensate solo al lavoro. Per i cuori solitari – dal pomeriggio di martedì, mercoledì e giovedì – si apre la stagione degli amori. Sarà impossibile resistere al vostro ardimentoso e accattivante corteggiamento. Nel lavoro, la settimana porta con sé quelle azzeccate circostanze e quelle fortunate occasioni che vi aiuteranno a stravincere nella gestione degli impegni… e portare a casa tutte quelle conferme che desiderate tanto ricevere. Drizzate bene le vostre antenne, perché è molto probabile che un’intuizione dell’ultimo minuto possa regalarvi delle redditizie sorprese.

BILANCIA

La settimana, lunedì e martedì, si apre sotto il segno della novità ! Una buona nuova che riporta il buonumore .. e che profuma di rivincita. Col passare delle ore, sarete spinti a proteggere chi vi sta a cuore, pronti ad offrirgli tutto il vostro sostegno. Da mercoledì, la strepitosa congiunzione astrale di Marte al vostro Sole natale, vi aiuterà a rinnovare profondamente il vostro desiderio di emozioni .. nonché la vostra felicità. Di sicuro saranno spazzate via tutte le incertezze che, ogni due per tre, vi fanno scappare le buone occasioni. Avrete la forza necessaria per prendere in mano le redini della vostra vita sentimentale e professionale… per darle quella rigenerante svecchiata che si merita. Se lo vorrete fare, sarete capaci di spezzare l’incantesimo dei ricordi e delle situazioni spiacevoli che vi legano al passato .. per aprirvi a tutte le cose nuove che stanno per arrivare. Riuscirete a trovare la spinta giusta per liberarvi di chi vuole solo condizionare la vostra vita. Per i cuori solitari, si profilano molteplici opportunità, soprattutto venerdì e sabato, per ritornare a credere nell’amore .. e non si esclude anche la possibilità di recuperare una storia importante del passato. Nel lavoro, farete vedere a tutti chi siete e che cosa sapete fare ! Cogliete l’attimo per rilanciare tutti quegli indispensabili cambiamenti e miglioramenti che renderanno più gratificante la gestione degli impegni quotidiani.

SCORPIONE

La magica congiunzione astrale di Venere al vostro Sole natale, non vede l’ora di regalarvi una quantità industriale di amore, armonia, spensieratezza… e quell’intrigante pizzico di ardimentosa e insaziabile trasgressione che vi piace tanto. Vi sentirete in forma, più belli e decisamente più accattivanti del solito. Avrete modo di sconfiggere tutte quelle insidiose prove che Saturno contro non smette di propinarvi. È arrivato il momento giusto per terminare la cosiddetta prova del nove che avete dovuto avviare… ma che però vi ha permesso di testare l’effettiva autenticità dei vostri sentimenti e la reale affidabilità delle vostre relazioni. Dal pomeriggio di martedì, mercoledì e tutto giovedì .. per i cuori solitari o per chi è uscito malconcio da qualche recente delusione, si apre la stagione degli amori. Le nuove storie magari all’inizio non saranno tutto rose e fiori, ma con ogni probabilità si riveleranno intense e forse anche durature, col passare del tempo. Occhio perché non si esclude la possibilità di aver ancora a che fare con un amore che ritorna dal passato .. starà solo a voi decidere cosa fare. Nel lavoro, il vostro formidabile istinto, vi aiuterà a individuare gli affari propizi, a smascherare quelli fasulli, a stare alla larga dai trabocchetti .. e a trionfare sui nemici che osano intralciare la vostra scalata al successo.

SAGITTARIO

La settimana si apre sotto il segno della speranza ! Sì perché la Luna che brilla nel vostro segno vuole dare il suo personale benvenuto a Marte che, dalla Bilancia, non vede l’ora di farvi recuperare l’entusiasmo e l’ottimismo che magari avevate pensato di aver perduto. Con ogni probabilità incomincerete a recuperare punti preziosi nel campo dei sentimenti… nonché a rimediare a qualche vostra indelicatezza di troppo che magari vi ha allontanato da qualcuno. Le riconciliazioni saranno ben viste da queste armoniose e diplomatiche Stelle. Avrete modo di recuperare quei rapporti che hanno sofferto .. e semmai chiudere quelli che non vi fanno più sorridere di serenità. Riuscirete a trasferire più amicizia in amore… e più amore nelle vostre amicizie. Venerdì e sabato sono due giornate che si annunciano pazzesche… anche per chi è in cerca dell’anima gemella. Nel lavoro, le iniziative e i progetti che volete far partire non solo si riveleranno geniali e innovativi .. ma vi accompagneranno verso traguardi particolarmente luminosi. Farete vedere a chi volete… cosa siete capaci di fare. Per chi è alla ricerca di una buona occupazione, non mancheranno le opportunità per concretizzarla… magari attraverso l’aiuto di qualcuno che conta.

CAPRICORNO

La provvidenziale Venere dallo Scorpione, vi aiuterà a ravvivare la complicità con quanti amate, nonché a risvegliare i sentimenti e le emozioni più nascoste. L’affiatamento con il partner e l’intesa con gli amici si farà più intensa… e decisamente più appagante. Ma, a partire da mercoledì, la dispettosa collocazione astrale di Marte dalla Bilancia, porta con sé una fase che si annuncia impegnativa .. ma che però si rivelerà particolarmente decisiva e forse anche liberatoria. Avrete modo di scoprire se la persona che avete scelto di avere al vostro fianco è davvero capace di regalarvi la serenità che andate cercando. Sì perché eventi, persone e circostanze non esattamente favorevoli metteranno in discussione l’effettiva attendibilità dei vostri sentimenti… senza tralasciare anche quelli di chi afferma di volervi bene. Solo le unioni solide non assisteranno a nessun colpo di scena, anzi… si fortificheranno sempre di più nella reciproca comprensione. Idem nel lavoro. Gli impegni portati avanti con impegno, dedizione e serietà, saranno premiati… per essere ulteriormente rinforzati, perfezionati e migliorati. Dovrete dimostrare quanto tenete al vostro lavoro e credete nelle vostre idee. Gli amici di vecchia data o influenti potranno favorire i cambiamenti o i miglioramenti che desiderate.

ACQUARIO

Le Stelle non vedono l’ora di brindare alla vostra felicità ! L’ingresso di Marte che, da mercoledì, vi sostiene alla grande dalla Bilancia rappresenta un efficace sostegno astrale per recuperare l’armonia e la spensieratezza… mentre Venere che vi fa l’occhiolino dallo Scorpione, farà di tutto per colorare le vostre giornate di intrigante e sensuale trasgressione. Certo è che il vostro disinibito desiderio di emozioni si manifesterà in tutto il suo splendore. Avrete modo di ravvivare la complicità con quanti fanno parte della vostra vita .. facendovi in quattro per assecondare ogni loro richiesta. Sarete anche ispirati a chiudere una storia che non è più capace di farvi sorridere di serenità… la sensazione di rimpianto scomparirà immediatamente appena vi sentirete liberi. Per chi è solo, saranno tante le opportunità per incontrare una persona speciale… per dare vita a intriganti e conturbanti coinvolgimenti, senza precedenti. Nel lavoro, le Stelle vi renderanno più brillanti, originali e geniali. Tutto ciò che ha a che fare con altre città, l’estero e il mondo dei social avrà un effetto a dir poco gratificante… e sarà portato avanti sotto il segno della perfetta risoluzione pratica. Ben vengano i corsi di aggiornamento, i master e lo studio delle lingue straniere.

PESCI

Grazie a Marte che, da mercoledì, smette di rendervi la vita impossibile perché trasloca dove non può fare più danni, si intravede un favorevole momento per ritornare a sorridere di serenità ! L’ardimentoso sostegno astrale di Venere dallo Scorpione, si rivelerà un vero e proprio talismano, particolarmente efficace, per recuperare tutte quelle unioni che ultimamente hanno sofferto… e non poco. Vi sarà offerta l’opportunità per smettere di lamentarvi per ogni indelicatezza ricevuta, perché chi o cosa rappresenta un condizionamento o una limitazione alla vostra felicità, ha le ore contate. Avrete modo di trovare, dentro di voi, la forza necessaria per mettere la parola fine a un rapporto ormai diventato sterile. Per le unioni che hanno saputo tenere botta, si intravedono molteplici chance per ringiovanire nell’intrigante gioco della seduzione. Organizzate, se potete farlo, una breve vacanza in compagnia di chi amate, perché questa idea si rivelerà estremamente rigenerante, sotto tutti i punti di vista. Nel lavoro, sarete investiti da una produttività che vuole essere fortunata. Una donna si rivelerà la chiave giusta per ripartire alla grande… e per trasformare un’intuizione in un autentica gratificazione. Martedì pomeriggio, mercoledì e giovedì… il lavoro di squadra promette miracoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata