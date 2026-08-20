Meteo, nel weekend del 22-23 agosto Italia spaccata in due: le previsioni

Italia spaccata in due nel prossimo weekend con instabilità al Nord e temperature fino a 40° al Sud. Lo rileva Meteored. “Il fine settimana del 22-23 agosto – si legge in una nota – si presenta caratterizzato da condizioni meteo molto diverse lungo la Penisola: al Nord temperature più contenute e un’atmosfera ancora instabile, al Centro-Sud tempo più stabile e caldo per la presenza dell’anticiclone subtropicale.Prima del weekend, però, venerdì 21 agosto una perturbazione attraversa rapidamente il Centro-Nord, portando temporali anche intensi tra le regioni settentrionali e la Toscana. Il Meridione resta invece ai margini del peggioramento”.”La giornata di venerdì – spiega Jacopo Bridda, meteorologo di Meteored – conferma il forte contrasto meteorologico tra le diverse aree del Paese. Rovesci e temporali interessano il Centro-Nord, con fenomeni in progressivo indebolimento verso sud, mentre il Meridione rimane sostanzialmente ai margini del peggioramento.

(foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)





Calo delle temperature al settentrione, al centrosud resta il caldo

Marcato anche il divario termico: a fronte di temperature inferiori alla media fino a 4-5 °C tra parte del Nord e Toscana, al Sud i valori restano decisamente elevati, con punte fino a 38 °C in Puglia e anomalie positive di 5-6 °C sul medio-basso Adriatico. Sabato 22 agosto il passaggio del fronte lascerà spazio a condizioni più stabili, con maggiore presenza del sole al Centro-Nord, anche se non si escludono rovesci pomeridiani sulle Alpi e localmente in Piemonte. Tempo asciutto e soleggiato al Sud. Le temperature torneranno a salire anche al Nord, pur restando localmente sotto la media, mentre al Centro-Sud il caldo si farà più intenso: attesi 33 °C a Roma, 36 °C a Foggia e fino a 35 °C tra Taranto e Catania. Sulla Puglia meridionale l’anomalia positiva potrà raggiungere localmente i 5-6 °C, mentre sulla Lombardia resisteranno valori ancora inferiori alla norma di circa 3-4 °C”.

Breve tregua dalle piogge sabato al Nord

“La tregua sarà probabilmente breve al Nord: domenica 23 agosto una nuova perturbazione atlantica potrà favorire rovesci e temporali soprattutto al Nord-Ovest e sui settori alpini e prealpini, con possibili sconfinamenti sulle pianure. Sul resto d’Italia prevarranno invece sole e condizioni più stabili. Nel complesso, la fase perturbata potrebbe lasciare entro domenica accumuli di pioggia significativi su alcune aree settentrionali. Le proiezioni ECMWF (modello numerico di previsione del Centro Europeo di Previsioni Meteo a Medio Termine) indicano valori localmente superiori ai 100 mm nel milanese, circa 90 mm sull’area genovese e quasi 80 mm tra Veronese e zone limitrofe, mentre sulla Toscana settentrionale potranno essere superati localmente i 30-40 mm. Trattandosi prevalentemente di fenomeni temporaleschi, le quantità potranno tuttavia variare sensibilmente anche tra zone vicine.Anche nell’ultima parte di agosto potrebbe confermarsi il divario tra le diverse aree del Paese. Il Centro-Nord sarà più esposto alle perturbazioni atlantiche, con fasi asciutte alternate a nuovi passaggi instabili, mentre il Sud potrebbe restare più a lungo sotto l’influenza di masse d’aria calda subtropicali”.