Giorni della Merla 2026, cosa sono e quando cadono

Considerati i più freddi dell’anno, sono spesso associati a leggende e tradizioni popolari

Arrivano i Giorni della Merla che cadono il 29, 30 e 31 gennaio 2026. Considerati i più freddi dell’anno, sono spesso associati a leggende tramandate di generazione in generazione e affondano le loro radici nella cultura contadina e nelle credenze legate al clima.

La leggenda dei Giorni della Merla

I Giorni della Merla devono il loro nome a una leggenda che ha come protagonista un piccolo uccello dal piumaggio bianco. Si narra che, per sfuggire al freddo pungente di gennaio, la merla e i suoi piccoli si rifugiarono in un camino rimanendovi per tre giorni. Quando uscirono, le loro piume erano diventate nere a causa della fuliggine e da allora tutti i merli iniziarono ad avere le piume scure. Questa storia, oltre a spiegare il colore dei merli, sottolinea l’idea che questi tre giorni siano i più rigidi dell’inverno. Tuttavia, dal punto di vista meteorologico, non sempre è così: il freddo intenso infatti può verificarsi anche in altri periodi dell’anno.

Perché si chiamano Giorni della Merla?

L’origine del nome è incerta, ma oltre alla leggenda della merla, esistono altre teorie. Alcuni studiosi ritengono che il termine “merla” possa derivare da antiche tradizioni contadine legate al ciclo delle stagioni. Altri suggeriscono che sia legato a riti pagani o a festività romane.