Foto dall'archivio

Dopo il caldo torrido arrivano anche le precipitazioni

Previsioni del tempo per oggi, domenica 15 giugno, secondo il Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare: in arrivo grandine e temporali. Dopo le città da bollino rosso oggi arrivano anche i temporali.

Al nord annuvolamenti sparsi sul nord ovest in graduale aumento e con associati nel, corso del pomeriggio, isolati rovesci o temporali sui rilievi; cielo inizialmente sereno o con poche nubi sulle restanti regioni ma con tendenza, nel corso della mattinata, a sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi alpini, prealpini ed appenninici associati dal pomeriggio a rovesci o temporali da isolati a sparsi che localmente si estenderanno alle aree pedemontane e di pianura limitrofe, specie sull’Emilia-Romagna. In serata attenuazione dei fenomeni su nord ovest ed Emilia-Romagna mentre i fenomeni persisteranno sulle restanti regioni risultando localmente intensi.

Al Centro in prevalenza soleggiato con tendenza, nel corso della mattinata, ad intensificazione della nuvolosità sui rilievi appenninici associata, nel pomeriggio, ad isolati rovesci o temporali; i fenomeni tenderanno ad intensificarsi e a divenire sparsi fra Umbria, Lazio ed Abruzzo e si attenueranno dalla serata salvo sul Lazio dove ancora potranno interessare in particolare le aree interne del settore centro meridionale della regione estendendosi fino alle coste del basso Lazio ed esaurendosi solo a fine giornata.

Al Sud qualche banco di nubi basse sui litorali tirrenici peninsulari in un contesto di tempo stabile in prevalenza soleggiato; nel corso della mattinata sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, in particolare su quelli appenninici, con isolati rovesci o temporali più probabili nel pomeriggio fra Molise e Campania ed in esaurimento serale.

Meteo oggi: temperature, venti, mari

Le temperature minime in lieve aumento su quasi tutte le regioni salvo sulle estreme regioni meridionali, dove risulteranno stazionarie; massime in lieve diminuzione sull’arco alpino; in leggero aumento su basso Piemonte, Marche, Molise, e sulle aree interne di Puglia e Sicilia; sulla Sardegna persistono le condizioni di onda di calore, con punte massime previste oltre i 38-39°c, specie sulle aree interne.

Venti: deboli variabili con qualche rinforzo settentrionale su Puglia meridionale, coste ioniche calabresi e stretto di Sicilia; a prevalente regime di brezza in generale lungo le coste.

Mari: localmente mossi il basso Adriatico, lo Ionio settentrionale e lo stretto di Sicilia, ma con moto ondoso in attenuazione; poco mossi o quasi calmi i restanti mari con moto ondoso in intensificazione dalla serata nel mar Ligure.

Le città da bollino rosso: allarme caldo prima del maltempo

Continua per tutto il weekend del 14 e 15 giugno l’allerta caldo in Italia. Nella giornata di sabato sono state 6 le città italiane da bollino rosso, domenica invece sono 7. Lo si legge nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Le città da bollino rosso sabato 14 giugno

Roma

Bolzano

Campobasso

Frosinone

Perugia

Rieti

Le città da bollino rosso domenica 15 giugno

Roma

Torino

Rieti

Perugia

Latina

Frosinone

Firenze

Campobasso

Brescia

Bolzano

Bologna

