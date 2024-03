La media è stata di 13,54°C, battendo il precedente record

Per il nono mese consecutivo, la Terra ha superato i record di calore a livello mondiale: febbraio, l’inverno nel suo complesso e gli oceani del mondo hanno stabilito nuovi record di temperatura. Lo riferisce l’agenzia climatica dell’Unione Europea Copernicus.

L’ultimo record di questa scia di caldo globale alimentata dai cambiamenti climatici comprende le temperature della superficie del mare che non sono state solo le più calde di febbraio, ma hanno eclissato qualsiasi mese su record, superando la soglia dell’agosto 2023 e aumentando ancora alla fine del mese. Inoltre, febbraio, così come i due mesi invernali precedenti, ha superato di gran lunga la soglia stabilita a livello internazionale per il riscaldamento a lungo termine, ha riferito Copernicus. L’ultimo mese che non ha stabilito un record per il mese più caldo è stato il maggio 2023, che ha preceduto di poco il 2020 e il 2016.

I record di Copernicus sono caduti regolarmente da giugno in poi. Il mese di febbraio 2024 ha registrato una media di 13,54 gradi Celsius, battendo il vecchio record del 2016 di circa un ottavo di grado. Secondo i calcoli di Copernicus, febbraio è stato più caldo di 1,77 gradi Celsius rispetto alla fine del XIX secolo. Solo lo scorso dicembre il mese di febbraio ha superato i livelli preindustriali.

