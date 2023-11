Due giornate caratterizzate da precipitazioni abbondanti e venti di burrasca. Torna anche la neve a quote via via più basse

Il primo weekend di Novembre sarà compromesso dal maltempo. Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati dal portale ilmeteo.it quelle di Sabato 4 e Domenica 5 saranno due giornate caratterizzate da pioggia, temporali su tante delle nostre regioni. E tornerà anche la neve a quote via via più basse.

Una nuova fase perturbata è aattualmente già in atto sull’Italia a causa del passaggio della Tempesta Ciaran, destinata a scatenare precipitazioni abbondanti e venti di burrasca da Nord a Sud almeno fino a Venerdì 3 Novembre. Ma non è finita: subito dopo è attesa una seconda perturbazione, sospinta da fredde correnti in discesa dal Nord Atlantico, che porterà piogge battenti ed un calo generale delle temperature.

Occhi puntati in particolare alla seconda parte di Sabato 4 Novembre quando le precipitazioni interesseranno in particolare il Nord e la Toscana. Visto il calo termico tornerà pure la neve sulle nostre montagne con fiocchi a partire dai 1000 metri di quota su Valle d’Aosta, alto Piemonte, Lombardia, Cadore e Trentino Alto Adige.

Attenzione perché a causa della tanta energia in gioco e degli intensi contrasti tra masse d’aria diverse su Liguria, Lombardia, Triveneto, Toscana e Lazio e potrebbero verificarsi dei forti temporali con il serio rischio di locali allagamenti.

Domenica 5 Novembre il maltempo si estenderà rapidamente al resto del Centro e poi al Sud (specie versante tirrenico) dove sono previsti intensi rovesci temporaleschi e violente raffiche di vento lungo le coste.

