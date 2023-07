Tra venerdì 7 e sabato 8 luglio i termometri saliranno vertiginosamente in tutta Italia

Come riportato dal portale ilmeteo.it, sta per arrivare una forte ondata di caldo africano, la seconda di questa Estate 2023 e ben più intensa della prima: farà letteralmente schizzare i termometri verso l’alto, fino a toccare picchi di 45°C.

In questo momento, l’anticiclone africano sta mantenendo una posizione leggermente defilata rispetto al nostro Paese, ma nonostante ciò riesce già a proteggere il Sud e parte del Centro: le temperature su questi settori sono calde, anche se ancora senza eccessi. Discorso diverso per il Nord dove si sta facendo ancora sentire un alito nordatlantico, assai umido e relativamente più fresco, che mantiene non solo condizioni meteo più incerte, ma anche un contesto climatico meno caldo.

Questo sarà sostanzialmente il leitmotiv fino a Giovedì 6 Luglio, data in cui l’anticiclone africano comincerà a dare segnali di risveglio, riavvicinandosi alle due Isole Maggiori e al comparto tirrenico del nostro Paese. Su queste regioni le temperature faranno già registrare un evidente aumento. Ma segnatevi questa data, o meglio queste date: tra Venerdì 7 e Sabato 8 Luglio l’alta pressione africana sposterà il suo cuore pulsante ancor più verso nord, riuscendo ad influenzare praticamente tutta l’Italia.

