Si verifica in media ogni due o sette anni e gli episodi durano in genere da nove a 12 mesi

El Niño si verifica in media ogni due o sette anni e gli episodi durano in genere da nove a 12 mesi. È un modello climatico naturale associato al riscaldamento delle temperature superficiali dell’oceano nell’Oceano Pacifico tropicale centrale e orientale. Ma si svolge nel contesto di un clima mutato dalle attività umane. “Le condizioni di El Niño si sono sviluppate nel Pacifico tropicale per la prima volta in sette anni, ponendo le basi per un probabile aumento delle temperature globali e condizioni meteorologiche e climatiche dirompenti”. È quanto annuncia l’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo). Il fenomeno atmosferico di riscaldamento del Pacifico tropicale centrale e orientale, noto con il nome di El Niño, rischia di far registrare in vari Paesi del mondo un caldo record. Secondo gli studi del Wmo, esiste una probabilità del 98% che almeno uno dei prossimi cinque anni, e il quinquennio nel suo insieme, sarà il più caldo mai registrato, battendo il record del 2016 quando ci fu un El Niño eccezionalmente forte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata