Sta transitando una perturbazione sul nostro Paese che entro sera porterà ancora piogge sparse e qualche temporale su molte regioni.

Come riportato da ilmeteo.it, le prime precipitazioni collegate a questo moderato fronte atlantico, hanno condizionato soprattutto la seconda parte di Domenica 19 bagnando alcune zone della Liguria, dell’alta Toscana per poi estendersi in forma più diffusa su Emilia Romagna e sulle coste più settentrionali adriatiche.

Dopo una nottata più piovosa, nelle prossime ore su queste regioni assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, in quanto la parte più attiva della perturbazione sposterà gradualmente il suo baricentro verso Sud. Ci attendiamo dunque un maggior coinvolgimento del brutto tempo sui settori del Centro dove oltre alla pioggia potrà anche scoppiare qualche improvviso temporale.

Il tempo si manterrà più tranquillo ed asciutto invece sulle regioni meridionali dove solo tra il pomeriggio e la sera si avvertiranno i primi segnali di un moderato peggioramento con qualche pioggia in arrivo sui comparti più settentrionali della Puglia, della Campania ed in serata anche nelle aree più interne della Basilicata e tra Calabria e Sicilia Nordorientale.

Sarà questo il preludio ad un Martedì 21 ancora un po’ zoppicante per le regioni del Sud, mentre al Centro-Nord il tempo tornerà abbastanza tranquillo anche se non mancheranno alcune insidie.

Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.

