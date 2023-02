Maltempo e instabilità su buona parte della penisola, come riporta ilmeteo.it

Venti gelidi di origine artica sono arrivati in Italia, alimentando un vortice ciclonico responsabile di una fredda fase di maltempo che sta tutt’ora investendo molte regioni d’Italia. Lo riporta ilmeteo.it.

In queste ultime 24 ore il quadro meteorologico è dunque andato peggiorando soprattutto sulle regioni del Centro e parte del Nord. Sono tornare le piogge, anche temporalesche sui comparti tirrenici, ma anche la neve con accumuli importanti sull’Appennino centro-settentrionale prossimi anche al mezzo metro. Il forte calo delle temperature dovuto all’aria artica ha inoltre provocato nevicate a quote molto basse se non addirittura fino in pianura su Piemonte e parte dell’Emilia.

Ora il vortice ciclonico tende a spostarsi dalla Sardegna in direzione delle Isole Baleari. In queste ore si segnalano comunque nevicate sparse su molti angoli del Piemonte, sull’Appennino tosco emiliano e su quello centrale. Piogge sono in atto in Lombardia, tra Marche, Abruzzo Molise e su parte della Campania. Continua invece a rimanere più tranquillo e asciutto il tempo su gran parte dell’arco alpino specie su quello centro-orientale.

