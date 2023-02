Come riportato da ilmeteo.it si passerà da un contesto climatico quasi primaverile a scenari nuovamente invernali per altro destinati ad accompagnarci anche per gran parte della prossima settimana

Arriva il nocciolo gelido di NìKola e i primi effetti si noteranno già da Domenica.

Come riportato dal portale ilmeteo.it, stiamo per archiviare questa breve parentesi di stampo primaverile che ha visto non solo giornate di sole ma anche temperature decisamente miti per il calendario con valori praticamente da inizio Primavera. Ora però l’atmosfera è destinata cambiare a causa di un movimento verso nord dell’anticiclone delle Azzorre che provocherà la discesa di una vera e propria colata d’aria gelida verso il Bel Paese.

Domenica mattina il tempo si manterrà ancora tutto sommato tranquillo su gran parte del Paese anche se cominceranno già a rinforzare i venti dai quadranti Nordorientali a carico delle regioni del Sud e del lato adriatico centrale. Con il passare delle ore l’aria fredda inizierà a dilagare gradualmente anche verso tutto il comparto tirrenico estendendo entro sera la sua influenza anche alle regioni del Nord.

In questo frangente, oltre che ad un ulteriore e forte aumento dei venti freddi al Centro e al Sud ed un conseguenza calo termico, registreremo pure un peggioramento delle condizioni meteo su alcuni angoli del Nordovest, specie su basso Piemonte, Liguria e su molti tratti della Sardegna (qui si formerà un vortice ciclonico). Ombrelli a portata di mano dunque su queste zone dove ci attendiamo piovaschi sparsi e qualche spruzzata di neve in montagna.

Sul resto del Paese l’unico elemento di nota sarà da attribuire alle temperature in calo e alla presenza di venti molto freddi che non faranno altro che sollecitare ulteriormente la sensazione di freddo.

Insomma, a conti fatti, passeremo da un contesto climatico quasi primaverile a scenari nuovamente invernali per altro destinati ad accompagnarci, se tutto verrà confermato, anche per gran parte della prossima settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata