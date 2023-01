Ancora pioggia, neve, temporali sulla penisola, secondo ilmeteo.it

Forti piogge, nevicate e temporali. Sull’Italia si aggira ancora il maltempo: lo riporta il sito ilmeteo.it.

La lancetta del barometro piega ancora una volta verso il brutto tempo a causa di un nuovo vortice ciclonico che ha da poco raggiunto le nostre aree ioniche. Nel contempo, il vortice stesso, inizierà a richiamare venti via via sempre più freddi che prenderanno origine dal gelido flusso artico di Attila, che in questi giorni, seppur un po’ attenuato, ha contribuito a mantenere un contesto climatico praticamente invernale su gran parte nostro Paese.

Nelle prossime ore il tempo sarà destinato a rimanere assai turbolento sulle regioni del Sud, sul medio Adriatico e sulle due Isole Maggiori, dice ancora ilmeteo.it. Su queste zone ci attendiamo infatti una giornata all’insegna delle piogge a tratti intense anche a sfondo temporalesco specie su Abruzzo, Molise, nord della Puglia e sull’area del basso Tirreno. Attenzione anche alla neve che potrà cadere a tratti anche a bassa quota sull’Appennino umbro-marchigiano e molisano e a quote prossime ai 900/1000m su quello meridionale e sui rilievi della Sardegna.

Per il weekend, al momento, sembrerebbe non esserci nessuna variazione nella circolazione generale, ma per maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

