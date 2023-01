Come riportato dal ilmeteo.it, abbiamo a che fare con un'ampia circolazione ciclonica che oramai da giorni alberga in area mediterranea

Ancora piogge e neve nelle prossime ore con il ciclone Attila!

Come riportato dal portale ilmeteo.it, nonostante il suo centro motore sia in viaggio verso le coste del Nord Africa, le sue larghe maglie riescono ancora a coinvolgere gran parte del Paese. Abbiamo dunque a che fare con un’ampia circolazione ciclonica che oramai da giorni alberga in area mediterranea e pare ormai evidente come non abbia ancora nessuna intenzione di mollare la presa.

Dopo la fase di freddo maltempo che ha portato piogge su molte regioni del Paese e pure la neve su alcuni angoli di pianura del Nord, resteremo ancora in un cotesto a tratti capriccioso che si manifesterà su tante regioni.

In queste ore il tempo peggiore lo registriamo in Romagna, su alcuni tratti dell’Emilia centrale, sulla bassa Lombardia, in Sardegna e lungo le coste del medio e basso Tirreno. Piogge sono infatti segnalate anche tra Lazio e Campania.

Ma nemmeno sul resto del Paese il quadro meteorologico gode di ottima salute anche se in questa prima parte del mattino alcune generose schiarite riescono ad avvolgere molti angoli del Sud ed il versante adriatico del Centro oltre che il Triveneto.

Nel corso della mattinata continuerà a piovere in forma irregolare sull’Emilia Romagna con piogge che tenderanno a spostarsi anche verso il Piemonte dove la neve potrà cadere sui rispettivi rilievi alpini intorno ai 700/800m di quota ma anche sulla dorsale appenninica emiliana.

Ancora tempo instabile sulla Sardegna e su parte dell’area tirrenica centrale in particolare lungo i litorali laziali.

Nella seconda parte del giorno si avvicinerà al Nordest un nuovo impulso instabile che porterà dapprima piogge sparse sul Triveneto poi lungo la fascia adriatica del Centro entro il pomeriggio e la sera.

Continuerà poi a piovere sulla Sardegna, le coste laziali e inizierà a peggiorare anche sulla Sicilia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata