La perturbazione dell'Immacolata, tra l'8 e il 10 dicembre forte maltempo

Piogge, temporali e nevicate fino in pianura tra oggi e venerdì in Italia. Sta già per terminare la breve tregua dal maltempo che ci ha accompagnato nelle ultime 24/48 ore, dice il sito ilmeteo.it. “La festività dell’Immacolata, iniziata all’insegna di un tempo asciutto, seppur con cieli spesso cupi, si appresta ad assumere ulteriori sfumature di grigio e per alcune regioni sarà anzi consigliato tenere un ombrello a portata di mano. Dal vicino Atlantico si sta infatti avvicinando a grandi passi l’ennesima perturbazione di questo lungo periodo turbolento sul fronte meteo e i segnali si noteranno nel corso della giornata a partire dal Nordovest e dai settori centrali tirrenici dove tra il pomeriggio e la serata ci attendiamo l’arrivo delle prime piogge e anche di qualche nevicata sui rilievi alpini più occidentali”.

Questa notte l’atmosfera diverrà ulteriormente burrascosa: maltempo, piogge e nevicate in arrivo. Massima attenzione andrà prestata ad alcuni tratti del Nordovest, in particolare alla Liguria centro-orientale, ai comparti più meridionali del Piemonte e fino all’alta Toscana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata