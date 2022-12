Nelle prossime ore nuovo peggioramento del clima sull'Italia, secondo ilmeteo.it

Ancora perturbazioni sull’Italia. Nelle prossime ore, spiega il sito ilmeteo.it, il tempo è destinato nuovamente a peggiorare ed entro sera torneranno forti piogge su alcune regioni d’Italia. Non accenna dunque a stabilizzarsi l’atmosfera sul nostro Paese, da giorni divenuto meta di cicloni e perturbazioni atlantiche. Una di queste sta esaurendo la sua energia mentre un’altra è già pronta a colpire con il suo carico di maltempo.

“Nel corso della mattinata una residua circolazione ciclonica collegata al precedente peggioramento, porterà ancora qualche piovasco a spasso per le regioni di Nordest con qualche spruzzata di neve sui rispettivi rilievi alpini intorno ai 700/800m” spiega ilmeteo.it. “Sul resto del Paese registreremo una spiccata variabilità ma con nubi in progressivo aumento sulla Sardegna e sul comparto tirrenico specie su quello centrale. Sarà proprio dall’area occidentale del nostro Paese dove si noteranno i primi seri segnali del previsto peggioramento tant’è che già tra la tarda mattinata e le prime ore del pomeriggio le piogge inizieranno a bagnare alcune tratti della Campania, del Lazio e della Sardegna. Entro sera su queste regioni le piogge si faranno via via sempre più intense specie tra Lazio e Toscana più meridionale dove sono attesi anche cumulati di pioggia piuttosto importanti”.

