Il nucleo gelidao finlandese, secondo ilmeteo.it, potrebbe arrivare prima del Ponte dell'Immacolata

In arrivo il gelo a dicembre. E’ questa la novità appena emersa dall’ultimo aggiornamento, che di fatto ribalta le carte in gioco in vista del prossimo mese: Attila, un nucleo gelido finlandese, potrebbe fare sorprendentemente irruzione verso l’Italia già prima del Ponte dell’Immacolata e attenzione alle sorprese, in particolare alla questione neve, che potrebbe arrivare fino a quote molto molto basse o addirittura fino in pianura: è l’allarme del sito ilmeteo.it.

Con l’avvio di dicembre, dunque, potrebbe materializzarsi il primo vero assalto del Generale Inverno, con temperature previste dopo tanto tempo sotto le medie climatiche su buona parte dell’Italia. Il grande freddo inizierà a farsi sentire su tutta l’Europa. Dal Circolo Polare Artico (ma anche dalla Russia) si metteranno in moto delle masse d’aria freddissime che piano piano riusciranno a conquistare tutto il Vecchio Continente, Italia compresa.Correnti gelide di origine artica in arrivo prima del Ponte dell’Immacolata.

