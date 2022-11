Finisce definitivamente la parentesi di caldo, precipitazioni in arrivo in tutta Italia

Maltempo sull’Italia in arrivo. Dalle vicine regioni balcaniche si sta rapidamente avvicinando all’Italia un freddo vortice ciclonico che entro sabato sera porterà un netto peggioramento del tempo su almeno 3 regioni del Nostro Paese, come spiega il sito de ilmeteo.it.

Si sta così per concludere l’ennesima parentesi stabile e molto mite che ha interessato in questi giorni soprattutto le regioni meridionali ed in particolare le Isole Maggiori dove, tra stabilità atmosferica e caldo fuori stagione, l’atmosfera ha assunto connotati praticamente da fine Estate. Solo al Nord e su parte del Centro il tempo ha fatto un po’ i capricci mostrando un aspetto un po’ più autunnale. Ora però, le cose stanno per cambiare. L’alta pressione infatti sarà destinata a collassare sotto la spinta di un freddo vortice ciclonico che già dalle prossime ore inizierà a minacciare alcune aree del Sud, dice ancora il sito ilmeteo.it.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata