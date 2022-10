Il caldo non dà tregua, secondo ilmeteo.it: il weekend e il ponte di Halloween saranno ancora segnati dall'afa

Le giornate di Sabato 29 e Domenica 30 Ottobre saranno davvero straordinarie dal punto di vista meteorologico. Lo dice il sito ilmeteo.it. Non si sblocca la situazione che sta interessando l’intero bacino del Mediterraneo, avvolto ormai da giorni da una sorta di calda cupola di alta pressione che prende le sue origini dalle lontane terre sahariane. Il tempo e il clima sull’Italia continuano a non mostrare benché minimi segnali autunnali. Anzi, non solo su alcune delle nostre regioni pare di nuovo Estate, ma per almeno tutto il weekend la situazione non cambierà, anzi. Il caldo insomma continua, sempre in modo anomalo.

Il fine settimana, dice ancora ilmeteo.it, è destinato a seguire ancora questa sorta di leit motiv caratterizzato da giornate stabili, soleggiate e soprattutto molto calde.

Le uniche eccezioni, come di consueto in presenza di alte pressioni autunnali, saranno a carico delle pianure del Nord e delle aree più interne del Centro: qui l’anticiclone favorirà lo sviluppo di foschie anche dense o di banchi di nebbia, soprattutto durante la notte e nelle ore prossime all’alba, riduzioni della visibilità che tra Sabato e Domenica potrebbero localmente persistere fino alle ore centrali del giorno, mantenendo così un’atmosfera più cupa e di conseguenza leggermente meno mite rispetto al resto del Paese. Sul resto del Paese il tempo proseguirà a mostrarci scenari straordinariamente soleggiati e caldi come se fossimo a fine Agosto e non certo al tramonto di Ottobre.

