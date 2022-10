Lo conferma il sito ilmeteo.it

Nel prossimo weekend ci attende qualcosa di inaspettato dal punto di vista meteorologico. Lo dice il sito ilmeteo.it. Attualmente, l’Italia è sotto il dominio di una robusta campana anticiclonica che prende le sue origini dal cuore del continente africano. L’abbiamo nominata simpaticamente Scipione, come il grande politico e guerriero romano che al momento incombe sulle nostre teste con il suo carico di calda stabilità. Si tratta di una situazione davvero anomala, eccezionale se solo si pensa che stiamo vivendo addirittura una terza ottobrata (ovvero una fase calda che si verifica nel mese di Ottobre), quando prima d’ora se ne era sempre verificata al massimo una. E non si parla solo di tempo stabile: le temperature, infatti, continuano a rimanere fortemente sopra media, da Nord a Sud.

Ma cosa accadrà di inaspettato per l’ultimo weekend del mese, chiede ilmeteo.it? No, non ci sarà un drastico cambiamento sul fronte meteo climatico. La sorpresa è proprio questa. Nei giorni scorsi sembrava che qualcosa potesse muoversi proprio a cavallo del lungo ponte di Halloween e Ognissanti, invece quello che attualmente è una solida alta pressione diventerà addirittura un mostro anticiclonico il quale riuscirà tenacemente ad oltranza a resistere a qualsiasi elemento di disturbo. Insomma, passeremo da Scipione l’Africano all’anticiclone Monster di Halloween. Cambierà il nome, ma non la sostanza per capirci meglio.

Gioco forza, Sabato 29 e Domenica 30 saranno due giornate destinate a trascorrere sotto un profilo meteorologico ancora una volta ben lungi dall’essere autunnale. I cieli si presenteranno spesso sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud e il tutto condito da un contesto termico sicuramente più di stampo estivo. Le uniche insidie riguarderanno la probabilissima formazione di densi banchi di nebbia o foschie a carico della Valle Padana e di alcuni settori interni del Centro. Ma nemmeno questo riuscirà a cambiare le sorti di un’atmosfera che continuerà a proporci scenari ben distanti dai normali standard climatici di fine ottobre.

Godiamoci dunque questo ennesimo momento adatto alle classiche gite fuori porta, dal mare, alla montagna e ai laghi, in attesa di vedere se all’orizzonte si comincerà ad intravedere qualche segnale di un ritorno alla normalità.

