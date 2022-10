Foto dall'archivio

E' quanto riporta il sito de ilmeteo.it: in alcune parti d'Italia però ancora caldo anomalo

Nonostante l’Anticiclone Scipione sarà sempre più potente, in quel di domenica 23 ci sarà un angolo del Paese dove potranno ancora cadere piogge battenti. Lo dice il sito de ilmeteo.it. In queste ultime 24 ore una perturbazione oceanica è sopraggiunta sulle regioni del Nord dove si è notata una parvenza d’autunno con cieli grigi, nebbie fitte e anche il ritorno delle piogge, il tutto avvolto da un contesto climatico meno caldo rispetto ai giorni scorsi. Tuttavia l’alta pressione di matrice africana non demorde, sempre pronta a mantenere condizioni meteo stabili e calde su gran parte del Paese.

Ci sono dunque tutti i presupposti per vivere una domenica davvero anomala sotto il profilo meteo climatico, in particolare sulle regioni del Sud e del Centro dove non mancherà un discreto soleggiamento e soprattutto dove le temperature continueranno a mantenersi fortemente sopra media.

Ma in questo mare di calda stabilità atmosferica ci sarà però un angolo del Paese dove le cose andranno diversamente. Ci riferiamo alle regioni di Nordovest. Qui Scipione non riuscirà a garantire condizioni di tempo stabile e la domenica sarà destinata a trascorrere sotto l’influenza delle masse d’ara umida e instabile di origine oceanica.

Il giorno di festa dunque sarà caratterizzato da un’atmosfera più cupa, umida e a tratti piovosa. Sotto osservazione gran parte della Lombardia, la Valle d’Aosta e tutto il Piemonte. Su queste zone sarà altamente consigliato tenere un ombrello a portata di mano, specialmente a ridosso dei rilievi. Qui infatti i fenomeni potranno risultare anche piuttosto intensi e abbondanti, in particolare tra il pomeriggio e la sera.

Davvero poco da raccontare invece per il resto del Paese dove Scipione non lascerà alcun spazio alle ingerenze del brutto tempo garantendoci così una Domenica addirittura dai sapori estivi viste le elevate temperature che si registreranno soprattutto sulle due Isole Maggiori e al Sud.

