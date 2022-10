Foto dall'archivio, LaPresse

Lo riporta il sito ilmeteo.it: area di alta pressione, situazione tipicamente tardo estiva

Dopo giorni di caldo anomalo, nel weekend torna il maltempo. Lo riporta il sito ilmeteo.it. Il fine settimana si aprirà Sabato 22 all’insegna dell’instabilità sul Triveneto e su buona parte delle regioni del Centro dove saranno possibili delle piogge a tratti anche intense. Le piogge, causate dalla coda della perturbazione attesa Venerdì 21, entro il pomeriggio abbandoneranno il nostro Paese regalando di nuovo ampi spazi soleggiati.

Una nuova decisa svolta arriverà Domenica 23 Ottobre. L’ultimo aggiornamento ha confermato infatti che tra la Penisola Iberica e il Nord Africa andrà a configurarsi una vasta area di alta pressione la quale si sposterà poi a passo spedito verso l’Europa centro-meridionale. In sostanza, ci troveremo di fronte a un anticiclone ibrido, con contributi sia azzorriani, sia africani, proprio come avviene solitamente durante l’Estate. Da segnalare un ennesimo generale aumento delle temperature con il caldo che si farà sentire soprattutto sul Centro-Sud tirrenico, con punte massime diffusamente oltre i 25/26°C. Unica nota “stonata”, come spesso accade con le alte pressioni autunnali, sarà il ritorno delle nebbie sulle pianure del Nord, specie al primo mattino, che limiteranno la visibilità. Insomma, sarà una giornata ancora una volta tardo estiva. Qualcosa sta andando letteralmente storto in questo strano periodo con l’Autunno non ne vuole sapere di arrivare.

