Tempo stabile e soleggiato al centro-Nord, più incerto al Sud

Nel fine settimana il rialzo della pressione atmosferica garantirà un tempo stabile e abbastanza soleggiato al Centro-Nord – affermano i meteorologi di iconameteo.it -, mentre al Sud e sulle Isole il tempo resterà più incerto con ancora della nuvolosità sparsa e locali episodi di instabilità in Sardegna, Sicilia e Calabria. Le temperature saranno in rialzo riportandosi un po’ ovunque su valori normali per il periodo.

Previsioni per sabato 16 ottobre

Un po’ di nuvole irregolari e variabili sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole, ma con scarso rischio di precipitazioni salvo qualche pioggia sporadica in Sardegna e, verso sera, nel nord della Sicilia. Maggiori schiarite nelle altre regioni, con delle velature di passaggio.

Temperature in rialzo, ma ancora piuttosto contenute al primo mattino e sotto la media nelle massime in gran parte del Centro-Sud. Valori pomeridiani tra 16 e 21 gradi, con locali punte di 22-23 gradi su Calabria e Isole.

Venti settentrionali in attenuazione, ma ancora a tratti moderati al Centro-Sud.

Mari: generalmente ancora mossi il medio Adriatico e i mari meridionali ma con moto ondoso in graduale attenuazione; per lo più poco mossi gli altri mari.

Previsioni per domenica 17 ottobre

Alta pressione in rinforzo al Centro-Nord e in Sardegna con conseguenti condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo parziali annuvolamenti sulle regioni centrali adriatiche e sul sud dell’isola e degli strati a quote medio-alte in transito sulle Alpi e al Nord-Ovest. Possibile presenza di banchi di nebbia all’alba tra Alessandrino e Pavese. Nubi più compatte nelle altre regioni associate a un po’ di instabilità fra Sicilia e bassa Calabria dove saranno possibili piogge o brevi temporali, più probabili nelle ore centrali del giorno.

Temperature in ulteriore rialzo nei valori minimi, massime quasi stazionarie con valori ancora leggermente sotto la media al Centro-Sud, intorno alla media o localmente sopra al Nord.

Venti in generale indebolimento.

Mari per lo più poco mossi, a parte il medio e basso Adriatico che resteranno localmente mossi, ma con moto ondoso in attenuazione.

