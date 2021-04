A tratti si potranno toccare valori estivi, con possibili picchi vicini ai 30 gradi fra Sicilia e Calabria

Italia divisa in due nel week end del 1 maggio: caldo al Sud e nelle Isole, maltempo al Nord: nell’ultima parte della settimana insisterà un flusso di correnti sud-occidentali associato a una massa d’aria mite e piuttosto calda sulle regioni meridionali dove, con la complicità dei venti di Scirocco, a tratti si potranno toccare valori estivi, con possibili picchi vicini ai 30 gradi fra Sicilia e Calabria.

In questo flusso si inseriscono alcuni sistemi nuvolosi che coinvolgono soprattutto la parte centro-settentrionale del Paese. L’ultima perturbazione di aprile, pur allontanandosi, lascerà un’atmosfera instabile con la possibilità di precipitazioni localmente temporalesche soprattutto al Nord. Dopo una breve e parziale tregua domani, 1 maggio, è attesa una nuova e più intensa perturbazione, che coinvolgerà con fenomeni localmente anche forti il Nord-Ovest per poi interessare dalla sera anche il Nord-Est e la Toscana. Domenica l’instabilità insisterà soprattutto al Nord – affermano i meteorologi di iconameteo.it -, dove non mancheranno ancora dei rovesci sparsi, mentre al Centro-Sud prevarrà il tempo soleggiato ma un po’ ventoso per venti di Libeccio che contribuiranno a ridimensionare le temperature sui versanti occidentali del Paese; sul medio Adriatico e soprattutto sul versante ionico, invece, si farà sentire ancora il caldo con massime anche oltre i 25 gradi e locali picchi vicini a 30 gradi fra Sicilia orientale e bassa Calabria.

Previsioni delle prossime ore

Tempo stabile e in gran parte soleggiato al Centro-Sud, a parte degli strati nuvolosi in transito a quote medio-alte e un po’ di nubi più compatte su Toscana, Umbria, Marche e sul settore ionico. Cielo nuvoloso al Nord con possibili piogge, anche a carattere si rovescio, più probabili e intense su Alpi, alta pianura e Liguria. Qualche isolata pioggia non è esclusa anche sulla Toscana. Sui rilievi alpini quota neve oltre i 2000 metri.

Temperature quasi ovunque in aumento, specie le massime. Valori in generale compresi fra 17 e 24 gradi, ma con punte più elevate al Sud e sulle Isole, specie in Sicilia e Calabria dove saranno possibili locali picchi vicini ai 30 gradi.

Venti in prevalenza deboli, con locali rinforzi di Scirocco.

Mari: localmente mossi i bacini meridionali, in prevalenza poco mossi gli altri.

Previsioni per sabato 1 Maggio

Sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole nuvolosità variabile di tipo medio alto, con possibili locali e brevi piogge nella seconda parte del giorno su Sardegna, Campania, Basilicata, Toscana, Umbria, Marche e alto Lazio. Molte nuvole nelle regioni settentrionali; al mattino probabili piogge in Val d’Aosta, Piemonte, alta Lombardia e Prealpi orientali; nel corso del pomeriggio piogge in intensificazione e in estensione al resto del Nord-Ovest; deboli piogge isolate possibili in Emilia, Veneto e Trentino Alto Adige. La sera ulteriore intensificazione di fenomeni al Nord e in Toscana, localmente abbondanti e temporaleschi.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento: caldo estivo all’estremo Sud, specie in Sicilia dove saranno possibili ancora punte vicine ai 30 gradi.

Venti in rinforzo fino a localmente moderati di Scirocco al Sud in Sicilia, di Libeccio in Sardegna; venti deboli altrove. In serata rinforzo del vento di Libeccio sui mari di ponente.

Mari: poco mossi al mattino, ma con moto ondoso in intensificazione dal pomeriggio ad iniziare dai mari intorno alla Sardegna.

Previsioni per domenica

Tempo variabile e instabile al Nord, eccetto in Emilia Romagna, con della nuvolosità irregolare associata a piogge sparse e intermittenti, localmente sotto forma di rovesci o temporali, specie al Nord-Est; fenomeni più isolati e brevi al Nord-Ovest. Qualche pioggia possibile anche nell’estremo nord-ovest della Toscana. Nel resto d’Italia giornata di bel tempo, in prevalenza soleggiata e con pochi annuvolamenti di rilievo specie al mattino.

Temperature minime in lieve aumento nelle regioni del Centro-Sud; temperature massime in crescita lungo le coste adriatiche dell’Emilia Romagna e del Centro-Sud con valori diffusamente oltre i 20 gradi e punte intorno ai 25; in calo su Liguria di levante, Triveneto e nelle atre zone del Centro-Sud. Senza grandi variazioni altrove.

Venti: forte Libeccio nel Mar ligure; venti moderati, localmente tesi, da ovest o sudovest in Emilia Romagna, alto Adriatico e al Centro-Sud.

Mari: molto mosso o agitato nel Mar Ligure con rischio mareggiate lungo le coste orientali della Liguria e della Toscana nord-occidentale; mossi i restanti mari di ponente e il medio-alto Adriatico, poco mossi lo ionio e l’Adriatico meridionale.

