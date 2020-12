Prosegue transito di perturbazioni atlantiche. Ma è in arrivo alta pressione

“Prosegue sull’Italia il transito di perturbazioni atlantiche che daranno origine a condizioni di instabilità o a brevi fasi di maltempo, ma con fenomeni meno intensi e alternati a delle pause di tempo più stabile. Venerdì sono due le perturbazioni ad attraversare le nostre regioni: mentre al Sud e in Sicilia farà ancora sentire i suoi effetti la perturbazione numero 4 del mese, per poi allontanarsi a fine giornata, le regioni di Nord-Ovest e la Sardegna saranno raggiunte da un altro veloce sistema nuvoloso proveniente dalla Francia, che porterà piogge e nuove deboli nevicate sulle Alpi occidentali e sull’Appennino settentrionale entro sera. L’area depressionaria che nel fine settimana insisterà soprattutto al Sud Italia – affermano i meteorologi di iconameteo.it -, si allontanerà definitivamente verso la Grecia alla fine di domenica. La depressione in allontanamento verrà sostituita gradualmente da un promontorio di alta pressione che già domenica favorirà il ritorno di tempo stabile e ampie schiarite al Nord e nel versate tirrenico del Centro; lunedì l’anticiclone si spingerà anche al Sud, accompagnato da aria più mite. Nei giorni seguenti potrebbe tornare un flusso di correnti occidentali più umide, con un aumento della nuvolosità ,a scarso rischio di fenomeni”.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Al Sud e in Sicilia ultimi effetti della quarta perturbazione del mese con piogge sparse e qualche rovescio, possibile al mattino in Campania. Nel resto del Paese, dopo una breve pausa con anche ampie schiarite e nebbie a inizio giornata in pianura e nelle valli del Centro, si profila un nuovo peggioramento a partire dal primo pomeriggio dal Nord-Ovest, con precipitazioni in prevalenza deboli e intermittenti, nevose a 600-700 metri; piogge in estensione entro sera anche all’alta Toscana e alla Sardegna occidentale; qualche nevicata oltre i 1000 metri possibile sull’Appennino settentrionale.

Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest e sulla Sardegna; stazionarie e con valori intorno alla media altrove.

Venti localmente moderati al Sud e sulle Isole maggiori, in prevalenza deboli altrove.

Mari: molto mossi Mare e Canale di Sardegna, basso Tirreno, Canale di Sicilia e Ionio al largo; localmente mossi Ligure occidentale e medio Tirreno; calmi o poco mossi i restanti bacini.

PREVISIONI PER DOMANI

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso in gran parte del Paese. Nel corso della giornata possibili isolate piogge anche a carattere si rovescio o temporale sulle regioni centrali tirreniche e sulle Isole maggiori. Qualche debole precipitazione possibile anche sulla Liguria centro-orientale e sull’Emilia occidentale in mattinata; qualche nevicata oltre gli 800 metri sui settori di confine della Val d’Aosta. Verso sera tendenza a schiarite al Nord-Ovest, ma con possibile ritorno delle nebbie in Pianura Padana. Sempre in serata estensione dei rovesci o temporali verso la bassa Calabria e qualche pioggia in arrivo tra il Molise e il Gargano.

Temperature stazionarie o in leggero aumento.

Venti a tratti moderati o tesi sui mari di ponente, ma con tendenza a un rinforzo dalla sera in gran parte del Centro-Sud e sull’alto Adriatico.

Mari: molto mossi o agitati i mari intorno alle Isole; mossi gli altri mari di ponente e lo Ionio al largo; poco mosso l’Adriatico.

PREVISIONI PER DOMENICA

Deciso miglioramento al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, a parte la presenza di nebbie al mattino e nella notte successiva sulla pianura padana e qualche residuo annuvolamento a ridosso delle Alpi di confine. Nel resto del Paese nubi irregolari, anche compatte e associate a qualche pioggia o rovescio su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, nordest della Calabria, Reggino e nord della Sicilia. Al mattino qualche debole nevicata oltre i 1100 metri sull’Appennino abruzzese e molisano. Fenomeni in esaurimento tra sera e notte.

Temperature minime in leggero calo al Nord con valori localmente sottozero anche in pianura; massime in leggero aumento su gran parte del Nord e regioni centrali tirreniche, stabili o in lieve calo altrove.

Venti moderati o forti settentrionali al Centro-Sud e sull’alto Adriatico.

Mari: mossi o molto mossi gran parte dei bacini, fino ad agitati Mare e Canale di Sardegna e Canale di Sicilia; poco mossi sotto costa il Ligure, l’alto Adriatico e il medio-alto Tirreno orientale.

