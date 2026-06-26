Nautica, allo Yacht Club de Monaco torna la Energy Boat Challenge per progettare il futuro del settore

Dall’8 all’11 luglio, la competizione riunirà concorrenti e leader dell’industria per testare e confrontare tecnologie e innovazioni nei sistemi di propulsione pulita

Monaco si prepara ancora una volta a diventare un laboratorio globale per il futuro della mobilità marittima sostenibile. La 13ª edizione della Monaco Energy Boat Challenge è ormai alle porte e il prossimo mese riunirà studenti, ricercatori, ingegneri, cantieri navali e aziende tecnologiche provenienti da tutto il mondo per presentare le più recenti innovazioni nei sistemi di propulsione pulita. Con 52 team di 21 nazionalità, in rappresentanza di 33 università partecipanti, a cui si aggiungono 14 atenei presenti in qualità di osservatori, l’evento si conferma una delle principali piattaforme internazionali dedicate all’innovazione nel settore marittimo.

Organizzata dallo Yacht Club de Monaco dall’8 all’11 luglio, la competizione riunirà concorrenti e leader dell’industria per testare e confrontare tecnologie che spaziano dalla propulsione elettrica e a idrogeno fino alle soluzioni alimentate a metanolo e ai sistemi foiling. L’obiettivo è accelerare la decarbonizzazione del trasporto marittimo, favorendo al contempo la collaborazione tra università, startup e aziende consolidate del settore.

Inserita nell’iniziativa ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting‘, la Challenge è sostenuta dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, dal Comune di Monaco, da UBS, BMW e SBM Offshore. L’evento riunisce inoltre importanti realtà dell’industria marittima, tra cui Safe Harbor, Oceanco, Ferretti Group, Azimut | Benetti Group, Lürssen, ESA NanoTech e NatPower H, quest’ultima nel ruolo di fornitore ufficiale di idrogeno della competizione.

“Quest’anno torniamo ad accogliere team che partecipano regolarmente, ma anche nuove squadre e, per la prima volta, università presenti come osservatrici per prepararsi a entrare in gara nelle prossime edizioni. Questo è senza dubbio il miglior indicatore del dinamismo che anima la Monaco Energy Boat Challenge. È diventato un luogo dove le idee circolano, le esperienze si condividono e la nuova generazione di ingegneri lavora fianco a fianco con i professionisti del settore per sviluppare tecnologie marittime sostenibili”, ha dichiarato il direttore generale e segretario generale dello Yacht Club de Monaco, Bernard d’Alessandri.

Tra le principali novità di quest’anno figura il crescente interesse delle università di tutto il mondo. Una delegazione composta da quattro atenei statunitensi – Columbia University, George Washington University, Howard University e Florida International University – sarà presente per valutare una possibile partecipazione all’edizione 2027. Oltre alle competizioni in acqua, il programma prevede conferenze, dimostrazioni tecnologiche e attività aperte al pubblico. I visitatori potranno accedere gratuitamente alla Monaco Energy Boat Challenge Village, dove avranno l’opportunità di incontrare i team, scoprire le tecnologie emergenti e seguire dal vivo le competizioni.

Uno dei punti di forza è l’ecosistema che riunisce studenti, ex partecipanti, ricercatori e professionisti del settore. Attraverso il Corporate Mentoring Program, numerose aziende partner affiancano i team nello sviluppo dei loro progetti, mettendo a disposizione competenze tecniche, consulenza e una prospettiva industriale. Tra queste figura anche UBS. “La nostra partnership con lo Yacht Club de Monaco e la Monaco Energy Boat Challenge dimostra il forte impegno di UBS a favore dell’innovazione, dello sviluppo sostenibile e di un progresso responsabile. Siamo orgogliosi di sostenere la prossima generazione di talenti che contribuirà a costruire una mobilità marittima più pulita ed efficiente”, ha dichiarato Alejandro Velez, Director di UBS Monaco, Spagna e Portogallo.

Il programma comprende inoltre l’Advanced Yachting Technology Conference e l’Alternative Fuels & Sustainable Yachting Conference, che riuniranno esperti, ricercatori e rappresentanti dell’industria per discutere delle tecnologie emergenti e delle future strategie di decarbonizzazione del settore. Insieme alle competizioni, questi incontri consolidano il ruolo della Monaco Energy Boat Challenge come punto di riferimento per l’innovazione, la condivisione delle conoscenze e la collaborazione a livello internazionale.

Negli ultimi dieci anni la Monaco Energy Boat Challenge si è trasformato da competizione universitaria dedicata alle imbarcazioni solari in un hub globale dell’innovazione, dove vengono sviluppate, testate e presentate le tecnologie che contribuiranno a rendere la mobilità marittima del futuro più pulita ed efficiente.