Mare, Pollica regina dell’estate 2026

Pollica è la regina dell’estate 2026, dove il mare è bello, pulito, e sostenibile. Legambiente e Touring club italiano – in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente – premiano con le ‘Cinque vele’ le località marine e lacustri che si stanno adattando alla crisi climatica. Il pienone di ‘Cinque vele’, per numero di località (6), lo fa la Sardegna; seguono Puglia e Toscana. Nel 2026 sono 30 le località, tra mare e laghi, dove sventolano le ‘Cinque vele’. Questi posti sono il cuore della nuova guida ‘Il mare più bello’, presentata a Venezia. La guida di Legambiente e Touring club 2026 raccoglie anche un contributo dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) sui mari italiani.

Tra le novità di quest’anno la rubrica ‘Una vacanza a Cinque vele’ che racconta, con una selezione di 20 itinerari, come le località rispondono alla crisi climatica promuovendo vacanze fatte non solo di mare e sole ma anche di escursioni nell’entroterra alla scoperta del territorio.

Per il mare, dopo Pollica (Sa) che è sostanzialmente una ri-conferma, sul podio ci sono Baunei (Nu) e Otranto (Le). Tra i laghi primeggia Molveno (Tn) in Trentino-Alto Adige; mentre nel centro Italia si conferma a ‘Cinque vele’ il lago di Scanno in Abruzzo.

Dal nord al sud d’Italia nel 2026 – viene spiegato – delle 30 località dove sventolano le ‘Cinque vele’ 20 sono quelle di mare e 10 quelle dei laghi. Anche quest’anno nella top ten delle località di mare a ‘Cinque vele’, si conferma il predominio delle regioni del sud Italia che occupano le prime nove posizioni della top ten. Per quanto riguarda i laghi nella classifica 2026 delle località lacustri a ‘Cinque vele’ dopo il primato, ancora una volta, del Lago di Molveno (Tn) in Trentino Alto Adige, seguono il Lago del Mis (Bl) in Veneto e il Lago di Monticolo (Bz).

“La crisi climatica, con temperature sempre più bollenti e l’aumento degli eventi meteo estremi – dichiara Stefano Ciafani, presidente di Legambiente – sta ridisegnando anche la scelta delle vacanze. Per contrastare la crisi climatica, servono politiche efficaci e un lavoro squadra della politica nazionale e territoriale, dei cittadini, del mondo delle imprese e degli amministratori”.

“Da oltre venticinque anni ‘Il mare più bello’ – osserva Ottavio Di Brizzi, direttore editoriale Touring club italiano – racconta le coste e i laghi più affascinanti del nostro Paese, promuovendo un’idea di turismo sempre più attenta alla sostenibilità e alla qualità dei territori. L’edizione 2026 conferma e amplia questo sguardo, con la sezione dedicata alle esperienze nelle località a ‘Cinque vele’”.