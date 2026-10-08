Davide Iacopini aggredito in monopattino, l’attore operato alla testa

Davide Iacopini, l’attore noto per i suoi ruoli in ‘Suburra’ e ‘Diaz’, aggredito e fatto cadere mentre era in monopattino da un giovane a bordo di una minicar, in via Barrili, nel quartiere romano di Gianicolense, a Monteverde, è ricoverato in terapia intensiva dell’AO San Camillo Forlanini e ha riportato un trauma cranico grave. È stato sottoposto a intervento da parte dell’equipe neurochirurgica.

“Al momento il decorso post operatorio è regolare, è ancora sedato e sottoposto a supporto intensivo. La prognosi è strettamente riservata”. È quanto si legge nel bollettino medico dell’ospedale romano. La famiglia, viene riportato nel bollettino del nosocomio, ringrazia per i messaggi di solidarietà e l’attenzione e per il lavoro dello staff medico ed ospedaliero. Ringrazia anche la Procura e le forze dell’ordine che stanno lavorando e chiede il rispetto della privacy in questo momento delicato.

La minicar nera coinvolta in altri due episodi analoghi

Nel frattempo proseguono le indagini. Si cerca una minicar nera che sarebbe stata coinvolta, secondo alcune testimonianze raccolte dagli inquirenti, anche in altri due episodi analoghi, il giorno precedente, nella stessa zona, quando una donna a piedi è stata colpita dal passeggero di una minicar, la stessa che dopo una inversione a U avrebbe urtato una persona in monopattino. L’attore resta ricoverato in prognosi riservata al San Camillo.