Prysmian firma contratto per la realizzazione del progetto Eastern green link 4

Prysmian firma il contratto per la realizzazione del progetto Eastern green link 4.

Il contratto è stato firmato con il business Transmission di Sp energy networks e national grid electricity transmission plc, proprietari dei sistemi di trasmissione elettrica in Gran Bretagna, per la realizzazione del progetto di interconnessione energetica Eastern green link 4 (Egl4).

Prysmian – che era stata selezionata come preferred bidder per il progetto a settembre 2025 – fa presente che il valore del contratto è di oltre 2,3 miliardi di euro. Il progetto entrerà ora nel backlog di Prysmian.

L’Eastern green link 4 è una nuova connessione elettrica ad alta tensione in corrente continua (Hvdc) che collegherà Fife, in Scozia, con Norfolk, in Inghilterra, trasmettendo fino a 2 GW (Gigawatt) di energia rinnovabile pulita, sufficienti ad alimentare circa 2 milioni di abitazioni. La nuova interconnessione rientra tra i cinque progetti simili in fase di sviluppo, volti ad aumentare in modo significativo la capacità della rete elettrica tra Scozia e Inghilterra.

“Il Regno Unito ha stabilito lo standard per rendere la propria rete energetica a prova di futuro – osserva Raul Gil, Evp transmission di Prysmian – la scelta di utilizzare i cavi Hvdc sottomarini per trasportare energia tra Scozia e Inghilterra è stata lungimirante, ed è oggi un modello per molti Paesi. A Prysmian è stata affidata la realizzazione di importanti progetti di interconnessione Hvdc nel Regno Unito, diventando protagonista nel portare energia pulita nelle case e nelle imprese di tutto il Paese in modo rapido ed economicamente sostenibile”.