Il video sott'acqua del violinista Andrea Casta, 'Visions': ecco come è stato girato

È disponibile online il video sommerso di ‘VISIONS‘, la nuova release del violinista e producer Andrea Casta, in un progetto visivo a cura del regista Matt Evans e e prodotto dal team di DEEP ALTITUDES, specializzato in produzioni subacquee realizzate in tutto il mondo. Le immagini subacquee del video sono state registrate a NEMO’S GARDEN a Noli, in Liguria. Mostriamo qui le immagini del backstage.

‘VISIONS’ è una traccia techno melodica che arriva dopo il successo di ‘Synthesized’ (più di 4 milioni di stream complessivi) ed è il nuovo lavoro del più famoso violinista elettrico italiano nel mondo, che vanta esibizioni live in 32 nazioni, più di 5 milioni di spettatori live e oltre 50 milioni di views. Il video si presenta così come il nuovo capitolo della sua missione cinematico-elettronica, realizzato insieme a NEMO’S GARDEN di Noli, in Liguria, nella sua magica atmosfera subacquea progettata per vivere in simbiosi con l’ambiente marino, basandosi esclusivamente su energie rinnovabili e processi naturali. Non un giardino sommerso, ma un progetto scientifico avanguardistico ed ecosostenibile ideato da Ocean Reef, dal suo presidente Sergio Gamberini e gestito dal vicepresidente Luca Gamberini, un luogo in cui il mare, tra sostenibilità e scienza, si fa culla di un futuro più verde, contribuendo alla rigenerazione degli ecosistemi sottomarini, anziché alla loro degradazione.

Nemo’s Garden è il primo esperimento al mondo – tutto made in Italy e già installato, sempre da Ocean Reef, anche in Belgio, in Arabia Saudita, in Giordania e negli Stati Uniti – di agricoltura subacquea in cui, in nove biosfere (grandi cupole di materiale semi trasparente) sospese nel mare tra 6 e 12 metri di profondità, grazie a condizioni microclimatiche straordinarie, crescono erbe aromatiche e insalata. In acqua insieme ad Andrea Casta e il team di Deep Altitudes in qualità di safety anche Marco Mancini, istruttore di Y-40 The Deep Joy, la piscina con acqua termale più profonda del mondo, dove sono state girate alcune delle immagini presenti in questo videoclip.

“Buio e luce evocano sensazioni e viste, la musica diventa una luce (anche fisicamente grazie al mio archetto luminoso) che mette in connessione sensi e sensazioni e genera VISIONI – racconta Andrea Casta – Per questo Visions è sia il titolo del mio nuovo show che di questa traccia dal sapore cinematografico, in cui l’ambiente subacqueo esalta il contrasto tra luce e buio e porta al limite la percezione umana. Aver girato di notte con Matt e la sua troupe dopo aver condiviso la stessa ispirazione è stato incredibile, soprattutto in un luogo che riesce ad abbracciare due tematiche a me molto care come sostenibilità ambientale e amore per il pianeta”.

Uno spazio senza uguali che ha ospitato le riprese del videoclip realizzate da MATT EVANS insieme al team di produzione subacquea da lui fondato DEEP ALTITUDES. Il team ha creato il progetto visivo, la produzione e il suo concept partendo dalla riflessione, che si colloca sulla stessa linea di diversi studi internazionali che sembrano dimostrare come “l’ascolto” di composizioni (come quelle di Mozart) possano intervenire positivamente sulla pianta stimolando la crescita e tenendo lontani parassiti e insetti, “Le piante crescono con la luce… ma forse anche con la musica”.

Immagini sommerse realizzate in notturna, tra le biosfere e al loro interno, illuminato per l’occasione, dove Andrea Casta si è immerso suonando il suo iconico violino elettrico con arco a LED, dando vita a un’esperienza artistica dove la musica ha incontrato il mare e la natura.