Un progetto green per la transizione ecologica in linea con la dottrina sociale della Chiesa per la Basilica di San Pietro, il ‘mare più bello’ dell’estate 2025 nelle 5 vele di Legambiente e Touring club italiano, lo sbarco dal primo luglio delle nuove bollette di luce e gas. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana.

